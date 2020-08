Trpké priznanie českej hviezdy: Syna po pôrode nemilovala... Bola to hanba!

Česká kráska je mamičkou dnes už trojročného Andreasa, ktorého na svet priviedla v auguste 2017. Lenže blondínke počas pôrodu nezabrala epidurálna anestéza, a tak musel chlapček prísť na svet nepánovaným cisárskym rezom. Keď sa Hana prebrala, prvé čo pociťovala, bol obrovský strach. „

„O polnoci som sa zobudila a musím povedať, že nikdy nezabudnem na ten mrazivý pocit, keď som si siahla na brucho, dieťatko tam už nebolo, ale bohužiaľ nebolo ani v mojom náručí. Polial ma strach, panika, či je vôbec v poriadku. Našťastie tam bola sestrička, ktorá ma upokojila. Prvýkrát som svojho drobčeka pestovala až ráno a musím sa priznať, že to bol zvláštny pocit," začala Hana svoje rozprávanie na Instagrame.

Priznala, že situácia nebola o nič lepšia ani neskôr. Pocity, ktoré mala mať podľa múdrych knižiek či slov mamičiek, sa skrátka nedostavili a žiadn nával citov sa nekonal. „Nebola to taká tá okamžitá bezhraničná láska. Do svojho syna som sa zamilovávala až postupne a hrozne som sa za to hanbila. Mala som pocit, že som zlá matka," opísala svoje pocity český modelka a moderátorka.

So svojimi zlými pocitmi, ktoré nastúpili namiesto radosti, sa nikomu ani nezverila.„Pýtala som sa sama seba, ako je možné, že to nie je ako v týcvh knihách o materstve, z rozprávania. Prečo necítim tú okamžitú lásku? Nikomu som to nepovedala, pretože som mala strach, že ma odsúdia," napísala Hana otvorene po troch rokoch.

Postupne sa ale všetko začalo meniť k lepšiemu. „Pomaličky sme si na seba zvykali a moje srdce sa stále viac a viac otváralo. Možno sa toto stáva aj pri klasických pôrodoch, ale mňa bude celý život mrzieť, že som svoje dieťa nemohla hneď popestovať a vtlačiť si ho okamžite do svojho srdca," napísala na záver Mašlíková, ktorú pod jej príspevkom podporilo niekoľko ďalších mamičiek so slovami, že sa po pôrode cítili úplne rovnako a nie je to nič, za čo by sa žena mala hanbiť.