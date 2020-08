Ťahaniciam je koniec: Vittekovci sú oficiálne ROZVEDENÍ... TOTO Patrícia nečakala!

Hoci spolu Patrícia s Robom už dlhé roky nežijú, ich manželstvo nebolo stále rozvedené. Dvojica sa na súde stretla mnohokrát, no oficiálnemu ukončeniu vzťahu stále čosi bránilo, medzi veľké komplikácie rozchodu "slovenských Beckhamovci" patrila napríklad aj dohoda o výške alimentov. Po siedmych rokoch od škandálózneho odhalenia o Vittekovej nevere sú právne doťahovačky konečne minulosťou a súd rodičov dvoch dcér konečne rozviedol.

Stalo sa taka táto informácia vyšla najavo, keď Patrícia na svojom Instagrame zverejnila kúsok z kapitoly svojej pripravovanej knihy.napísala dnes už slobodná dvojnásobná mamička.

Patrícia Vittek je už oficiálne slobodná žena Zdroj: Instagram P.V.

Ako však priznáva, po konečnom padnutí rozsudku sa necítila tak, ako si to pôvodne predstavovala. Žiadna eufória či číra radosť sa nekonali „Možno som dokonca od neho akosi naivne tuším očakávala aj viac vzrušenia,výdychu,nového hlbokého nádychu, či dokonca vízie so svetlom budúcnosti. Skutočne mi nenapadá, ako by som to vedela slovami lepšie opísat," snažila sa svojim priaznivcom na Instagrame vysvetliť Patrícia, ktorá sa zamyslela aj nad manželským sľubom "navždy".

Podľa nej vraj žena napokon pochopí, že to jediné skutočné "navždy" príde až s láskou, ktorú žena pocíti, keď na svet privedie dieťa. „Sama za seba viem s istotou povedať, že aj u mňa to bol moment, ktorý navždy všetko zmenil a ja som sa mu ako mama odovzdala v plnom rozsahu, bez potreby a možnosti odvolania. Možno práve preto mi slovo, o ktorom píšem, akosi stále nedochádza. Aj keď som si ho predstavovala v duchu po tom všetkom, čo sa dialo skoro denne. Dokonca som sa za ten stav pomysleného vnútorného oslobodenia modlila," uzavrela zatiaľ tmavovláska tému rozvod, no pokračovania sa jej priaznivci vraj dočkajú už v ďalšej kapitole.