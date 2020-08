Drsný režim slovenského herca: Za 10 týždňov dal dole 12 kíl... FOTO, to je ale zmena!

Herec, ktorý pôsobí v divadle Nová scéna, no je známy napríklad aj z markizáckych seriálov, sa síce nikdy nezaraďoval medzi obéznych mužov, no na jeho brušku bolo nejaké to kilo navyše badateľné už na prvú šupu. V Lukášovi sa ale pred desiatimi týždňami pri pohľade na svoju postavu čosi zlomilo a zamakal tak, že sa mu počas tejto doby podarilo schudnúť neuveriteľných dvanásť kilogramov a v páse dal dole až 7 centimetrov.

prezradil nám sympatický herec, keď sme ho oslovili, ako sa mu čosi také podarilo. Na sociálnej sieti sa totiž predtým pochválil fotografiou, kde má na sebe nohavice, ktoré naťahuje, pretože sú mu poriadne veľké.

Ako sme sa dozvedeli, je to jeho kostým k Ďurovčíkovmu muzikálu Voda a krv nad vodou, ktorý bude mať premiéru už v septembri. Našťastie mu ho vraj šikovné krajčírky bez problémov upravia. No aj to, že Lukáš sa po koronakrízovej pauze vráti opäť na dosky, ho podľa jeho slov nakoplo k tomu, aby so sebou začal niečo robiť. Nie je to však iba o fyzickej drine. Nastoliť musel aj nový stravovací režim.

Lukáš Pavlásek výrazne schudol. Zdroj: Archív L.P.

Takto Lukáš vyzeral, kým sa mu podarilo zhodiť 10 kilogramov. Zdroj: Archív L.P.

„Moja mamina kváskuje a vždy mi pripraví výborný domáci celozrnný chlebík. Úplne som vynechal nezdravé vyprážané jedlá, segedínske guláše či knedlíky a podobne,” vysvetlil pre Topky.sk Pavlásek s tým, že zmenu nevníma len pri pohľade do zrkadla. „Zlepšila sa mi kondička a už teraz cítim, že sa na javisku nezadýcham toľko ako kedysi. Upravili sa mi aj výsledky preventívnej prehliadky,” prezradil nám šikovný umelec, ktorý môže byť svojím odhodlaním a pevnou vôľou príkladom pre mnohých ďalších ľudí.