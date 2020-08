Sexi vdova po Pomejem prehovorila o intímnostiach: V lete TO nechce... Takto sa partnera vždy zbaví!

PRAHA - Už sú to dva roky, čo sa Andrea Pomeje (32), vdova po producentovi Jiřím Pomejem († 54), dala dokopy s podnikateľom Petrom Plačkom. Dvojica si svoj vzťah užíva plnými dúškami, o čom svedčia ich zamilované fotografie či rozhovory, z ktorých láska doslova srší. Lenže... Aktuálne to má predsa len jeden háčik!

Dvojica poskytla spoločné interview pre extra.cz, kde porozprávali o začiatkoch svojho vzťahu či o tom, ako prežívali spoločnú domácu karanténu. Žiadna ponorková choroba sa u nich vraj nevyskytla. Práve naopak. „Mňa baví, keď ľudia hovoria, že pre nich bol koronavírus zaťažkávacia skúška. My to máme opačne. Čím dlhší čas sme od seba, tým nám je horšie. Keď spolu nie sme stále, tak sa vzďaľujeme. Tým, že sme spolu nonstop, máme sa radšej,” nechal sa počuť partner sexi DJ-ky.

Andrea Pomeje má trik, ako sa vyhnúť spoločným radovánkam s partnerom Petrom Zdroj: Instagram A.P.

Párik si momentálne užíva trošku súkromia, keďže dcéra Andrey a zosnulého Jirku je na prázdninách u starých rodičov. Lenže napriek tomu, že Anička nie je doma, žiadna väčšia intimita u nich doma nehrozí. Aj po spoločnej oslave druhého výročia po návrate domov vraj padli do postele a zaspali. „Červená knižnica to v poslednej dobe úplne nie je, Peťo má v čase žatvy alergiu, človek je z tých horúčav celý ulepený, to nie je úplne vzrušujúce,” prezradila tmavovláska, ktorá má na svojho partnera aj tajný trik.

Pokiaľ nechce žiadne posteľné radovánky, ide na to veľmi jednoducho - cez jeho žalúdok. „Andrea mi to robí schválne. Vždy ma schválne preje, pretože vie, že sa potom nemôžem hýbať,” vložil sa do debaty so smiechom partner DJ-ky. Nuž, tomu sa povie vynaliezavá žena. A čo vy, dámy? Skúšate na svoje polovičky niečo podobné?