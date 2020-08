Obrovská rana pre Vondráčkovej ex: Náhly KONIEC v hokejovom klube... Kvôli vážnej chorobe!

Tomáš Plekanec oznámil koniec v hokejovom klube.

Zdroj: Instagram T.P.

BRNO - Tomáš Plekanec (37) má za sebou pomerne náročný rok. Na jednej strane jeho partnerka Lucie Šafářová (33) porodila ich vytúžené dieťatko, no na strane druhej stále riešil rozvod so svojou ex Luciou Vondráčkovou (40). No keď sa už táto kapitola definitívne uzavrela, prišla ďalšia rana. Hokejista oznámil náhly koniec v Komete Brno. Kvôli vážnej chorobe!