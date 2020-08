Nová Farma rozháda Slovákov: TOTO tu ešte nebolo!

BRATISLAVA - Jeseň klope na dvere a s ňou aj najnovšia séria populárnej markizáckej šou Farma. Kastingy sú oficiálne ukončené, no a finálna zostava súťažiacich už dnes bojuje o titul víťaza jednej z najobľúbenejších televíznych relácií...

Odkedy sa Farma začala vysielať, zaradila sa medzi najobľúbenejšie televízne formáty, aké sme tu kedy mali. No a svoju popularitu si drží doteraz. Už začiatkom jesene sa začne vysielať jej dvanásta séria, na ktorú sa tešia desiatky tisíce nadšených fanúšikov. Kastingy na finálovú zostavu farmárov sú už dávno za nami, aktuálne si najúspešnejší súťažiaci už pomaly zvykajú na svoj nový domov na doposiaľ neznámom statku.

Každá jedna séria Farmy, ktorá bola zatiaľ odvysielaná, bola čímsi výnimočná. Rok po roku dostávala každá sezóna tejto populárnej šou svoj špecifický podtitul. Práve tá posledná "farmárska sezóna" patrila medzi tie najsledovanejšie a rovnako i najkontroverznejšie. Proti sebe sa totiž postavili dva tímy Slovákov, pričom jeden pochádzal zo západných končím nášho kraja a druhý z východu.

Moderátorkou novej Farmy bude opäť komička Evelyn

Zdroj: TV MARKÍZA

Tvorcom Farmy ale ani po dlhých rokoch kreativita nedochádza. Dôkazom je aj najnovšia séria tejto obľúbenej šou, ktorá sa na obrazovky dostane už na jeseň. Markíza znova raz prišla s témou, ktorú síce mnohí spočiatku ofrflú, no zvedavosť ich nepustí a k obrazovkám sa budú pravidelne vracať.

A na čo sa teda môžme tešiť? Hlavný vysielací čas žlto-modrej televízie znova raz preverí súdržnosť aj neduhy nášho národa. Už v septmebri sa fanúšikovia Farmy dočkajú úplne novej nového formátu, kde budú proti sebe bojovať dvaja odvekí nepriatelia. Televízny statok sa stane bojiskom dvoch diametrálne odlišných tímov - mesto verzus dedina. O napätie teda určite núdza nebude a my všetci sa už teraz môžme tešiť na mnoho neočakávaných, no o to zaujímavšjších situácií.