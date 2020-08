Pohreb Krampolovej manželky Hanky (†59),: Jíří zrušil obrad... TOTO je dôvod

„Šla na WC, spadla a začala stonať. Letel som k nej, pýtal som sa, čo jej je. Len ťažko dýchala. Rýchlo som zavolal záchranku a pýtal som sa, čo mám robiť. ‚Dajte ju na bok a štipnite ju do ušného lalôčka,‘ povedali mi. Asi ju to malo prebudiť. Urobil som to a dával som Hanke aj umelé dýchanie. Zrazu stuhla a ani sa nepohla. Veľmi som sa vydesil. Medzitým prišli záchranári, tí zavoalli doktora a ten už len konštatoval smrť. Bolo asi pol siedmej večer,“ povedal v utorok pre Extra.cz zdrvený herec.

Podľa jeho slov Hanka zomrel na vykrvácanie tráviaceho traktu. „Boli sme doma, Hanka bola v poriadku, akurát jej dva dni bolo zle od žalúdka. Tušil som, že jej nedá pokoj. Doktor hovoril, že po tom vrede, ktorý mala, to nie je zacelené, bolo to len zahojené, ale nesmelo sa to dráždiť. Stačilo málo a vred sa otvoril. Už raz v nemocnici kvôli tomu prišla o všetky červené krvinky, museli jej dávať transfúziu. Teraz sa to zopakovalo. Zormela v podstate na vykrvácanie tráviaceho traktu,“ vysvetlil Jiří tragické okolnosti úmrtia svojej milovanej manželky.

Jiří Krampol prišiel o svoju milovanú manželku Hanku Zdroj: TV Barrandov

Jiři Krampol vraj rozhodol, že oficiálny obrad na rozlúčku sa konať nebude. Zdroj: TV Barrandov

Zosnulá Hana Krampolová bude už onedlho pochovaná. Jiří sa však vraj rozhodol, že oficiálny obrad na rozlúčku sa konať nebude. „Pohreb je dôležitý pre najbližšie okolie zosnulého, pre jeho rodinu, zosnulému už je to jedno. Dôležité je, ako to cíti Jirka. Ten sa s ňou chce rozlúčiť sám, bez mediálnej pozornosti, len v okruhu priateľov. Viem, že už premýšľa, ako to urobiť, ale zatiaľ nie je nič stanovené. Určite to bude v súkromí, bez obradu, nejako civilno, " uviedla pre český Blesk lekárka Ivana Němečková, rodinná známa Krampolovcov.

Vyjadrila sa aj k informáciám predpokladanej príčine úmrtia, teda prasknutému vredu a vnútornému vykrvácaniu, zatiaľ to vraj úplne isté nie je. „Potvrdiť to musí pitva. Tá už podľa mojich informácií prebehla, výsledky by mali byť koncom týždňa. Budú ale oznámené len Jirkovi a je už na ňom, či ich zverejní, " dodala Němečková.