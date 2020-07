Najšťastnejšie chvíle Very Wisterovej: Ona a jej synovia sú už na Slovensku... PRVÉ FOTO šťastnej rodiny!

BRATISLAVA - Len minulý týždeň sme na Topkých ako prví informovali o tom, že mesiace utrpenia moderátorky Very Wisterovej (43) sa stávajú minulosťou. Americký súd sa priklonil k predchádzajúcemu rozhodnutiu tých slovenských a izraelských a moderátorka sa tak dozvedela najkrajšiu správu za posledné mesiace. A síce, že po tom, čo chlapcov ich otec Jeremy Hulsh uniesol do Ameriky, môže sa s nimi opäť vrátiť domov na Slovensko.

Izraelčan svojich potomkov uniesol ešte v októbri minulého roka. Počas stretnutia využil chvíľku nepozornosti a Harlowa s Theom odviedol za bieleho dňa rovno z nákupného centra. Neskôr sa ukázalo, že otec sa so svojimi synmi skrýva v Amerike, kam Vera napokon aj vycestovala, aby svoje deti získala späť.

Po mesiacoch utrpenia sa napokon všetko obrátilo na dobré. Presne pred týždňom (22.07.) sme našich čitateľov informovali o tom, že Vere sa podarilo vyhrať súd a s deťmi sa vráti domov, čo potvrdzoval súdny spis i náš zdroj z okolia Wisterovej. Po siedmich dňoch sa tak aj stalo. O tom, že moderátorka a jej synovia sú už späť, na svojom Facebooku informovalo Fun rádio.

Vera a jej synovia sú konečne doma! Zdroj: Facebook/JaSomFunRadio

Na sociálnej sieti zverejnili fotografiu Very a jej synov, a to rovno aj s popisom, ktorý hovorí absolútne za všetko. „Máme obrovskú radosť, že po dlhých mesiacoch čakania, to dopadlo takto. Vitajte späť na Slovensku. A na Verku sa tešíme vo vysielaní hneď, ako im skončí karanténa," napísali v príspevku. Moderátorke k víťazstvu v tomto ťažkom boji srdečne gratulujeme a veríme, že ju i jej rodinu už čakajú len tie najkrajšie a spoločne prežité chvíle.