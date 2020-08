FOTO Galavečer Slovenka roka 2020: Návrhárka ako v obruse, spokojná Wisterová a Kollár v spoločnosti... Boris, toto je ktorá?!

Renáta Kliská, Vera Wisterová, Boris Kollár s dcérou Ester.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - V poslednú augustovú nedeľu sa v historickej budove Slovenského národného divadla konal už tradičný galavečer Slovenka roka. Ten prilákal do spoločnosti mnohé známe tváre. Návrhárka Renáta Kliská (51) prišla v kockovaných šatách, na tvári Very Wisterovej (43) sa zrkadlila spokojnosť a Boris Kollár (55) prišiel s mladou kráskou... Boris, to je ktorá?!