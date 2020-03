Exmarkizáčka skončila v nemocnici: Operácia v hodine dvanástej!

Vo štvrtok exfarmárku Dadu Urbanovú hospitalizovali v piešťanskej nemocnici. Blondínku, ktorá sa aktuálne venuje robeniu nechtov, museli operovať. Približne od októbra až novembra minulého roka ju trápili bolesti zápästia. „Mala som poškodený meniskus v zápästí, takže to mi dnes (v piatok, pozn. red.) operovali a bola to plánovaná operácia, pretože už dlhšiu dobu som mala bolesti,“ prezradila exmarkizáčka.

Dada Urbanová podstúpila operáciu zápästia. Zdroj: Instagram D.U.

Práve kvôli tomu, že bolesti ju trápili už približne pred polrokom, si ľahla v piatok pod nôž. Bolesť cítila najmä preto, že je nechtárka a ruku teda poriadne zaťažovala. „Pokiaľ by som nemala prácu, akú mám, tak pravdepodobne by som na tento zákrok nešla. Pretože pokiaľ som ju nezaťažovala, tak som nič necítila. Ale vzhľadom na to, že som nechtárka, tak sa nič iné nedalo robiť. Načo to zbytočne posúvať,“ vyjadrila sa Dada.

Piešťanskú nemocnicu si blondínka zvolila aj z toho dôvodu, že pár zákrokov už tam podstúpila. Tentoraz však stihla artroskopiu doslova v hodine dvanástej. V rámci aktuálnej situácie, ktorá na Slovensku panuje kvôli koronavírusu sa obmedzujú aj zákroky, pokiaľ nejde o nevyhnutné a život zachraňujúce operácie. Urbanová mala operáciu naplánovanú. „Som rada, že som to hlavne stihla, lebo už od zajtra (soboty, pozn. red.) tu neoperujú,“ uzatvára blondínka, ktorá sa cíti dobre a už dnes ju púšťajú domov.

Dade Urbanovej robili artroskopiu. Zdroj: Instagram D.U.