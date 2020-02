Exmarkizáčka priznala frajera: Tajila ho viac než pol roka!

Do povedomia ľudí sa dostala vďaka reality šou Farma X, kam prišla ako jedna zo štyroch banditov. Okrem toho bola v minulosti účastníčkou tejto relácie aj jej mama. Po skončení Farmy sa Dade Urbanovej sľubne rozbehla práca a otvorila si nechtové štúdio. Po jej boku však chýbal partner, no to sa v lete zmenilo.

V týchto dňoch blondínka oslavuje svoje dvadsiate piate narodeniny a vybehla rovno do Tatier. Nie však sama. Záberom s balónmi totiž priznala, že v našich veľhorách je so svojou láskou, ktorú si však úzkostlivo stráži. „Idem si užívať tieto dni s mojou láskou,” napísala stručne na Instagrame. Wellness pobyt si však užívali so všetkým, čo k tomu patrí a o zamilované, hoci tajomné fotky nebola núdza.

Dada Urbanová pôsobila ako účastníčka Farmy X. Zdroj: Instagram D.U.

Napriek tomu, že sa Dada snaží chrániť svoje súkromie a súkromie svojho partnera, predsa len pre topky.sk čo-to prezradila. „Sranda na našom celom vzťahu je to, že sa poznáme 5 rokov, avšak prepuklo to až minulý rok v lete. Sme podobné povahy, rovnaké znamenia, máme spoločné záujmy,” vyjadrila sa Dada, ktorej sa vyše pol roka úspešne darilo tajiť, že má vzťah.

Ako sama povedala, sú rovnaké znamenia a medzi ich narodeninami je rozdiel len jeden deň. Na Štrbskom plese si tak dosýta užili oslavu, sneh aj wellness a z bývalej farmárky doslova srší spokojnosť a zamilovanosť. Svedčia o tom aj jej slová na adresu priateľa. „Vie mi dať všetko, čo v živote potrebujem. Po šiestich rokoch samoty prišlo presne to, čo som potrebovala. Nie som romantický typ, ani že by som sa bezhlavo zamilovala. Prišlo to všetko postupne a s rozvahou,” povedala nám, pričom priznáva, že jej skúsenosti s mužským pohlavím neboli práve najlepšie. Práve preto mali muži sťažené podmienky pri tom, ako si ju získať. No jeden predsa len roztopil jej srdce a zahorelo láskou. „Bolo veľmi ťažké si ma získať. Nuž, podarilo sa mu,” uzatvára šťastne zamilovaná oslávenkyňa.

Dada Urbanová si užila narodeninový wellness so svojou láskou. Zdroj: Instagram D.U.