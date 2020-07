Známe tváre zapletené do podvodu: Evelyn, Fero Joke aj Krainová varujú... Ľudia prišli o tisíce!

Nie je to tak dávno, čo sa na internete objavili podvodné články o tom, ako Majk Spirit či Rytmus zbohatli vďaka obchodovaniu s kryptomenou. Išlo však o jedno veľké klamstvo, na ktoré zneužili neznámi zlodeji mená známych tvárí. Niečo obdobné sa deje aj teraz. Na sociálnych sieťach sa začali objavovať nové profily komikov Evelyn a Fera Joka, ale aj modelky Simony Krainovej.

Tie sľubujú svojim fanúšikom výhru v súťaži. Konkrétne má byť 50 výhercov a každý z nich by mal dostať 1000 eur. Podmienkou účasti má byť registrácia na pofidérnej stránke, ktorá od súťažiacich vyžaduje zadanie osobných a platobných údajov. Žiadna, ale skutočne žiadna účasť v súťaži nesmie byť podmienená zadaním takýchto citlivých informácií. Na tieto podvodné účty upozorňujú aj samotné známe osobnosti, ktorých identitu zneužili.

Pod menom Evelyn sa objavil falošný účet a žiadal od ľudí v rámci prihlásenia sa do súťaže platobné údaje. Zdroj: Instagram

„No a opäť som tu. Niekto zakladá profily moje na fasebukoch, neprajem si to, a hovorí tam o nejakých súťažiach. Aj Evelyn. Čo sa tuto deje. Znova sľubujú, sľubujú, sľubujú. Však oni tam sľubujú samé nezmysly. Čo ste už nadrbaní, niekomu platobné tieto dávať? A ako vám vždy hovorím na konci, nedajte sa o*ebať. A ten, čo tam píše, že ďakujem za zdieľanie, to som neni ja. No a netreba dávať tam platobné informácie, platobné údaje. No, že sa nehanbí hovädo, takto zarábať na ľuďoch,“ dal na známosť svojim fanúšikom Fero Joke v paródii na Noru Mojsejovú.

Práve on upozornil svoju dobrú kamarátku a komičku Evelyn, že aj jej meno niekto zneužil. „Ahojte, práve som dotelefonovala s Ferom a povedal mi, že niekto vytvoril aj jemu falošnú stránku, aj mne teda. Vraj niekomu už vybielili účet. Prosím vás, ak akákoľvek súťaž na Facebooku cez profil evelynjefresh alebo evelynisfresh, neviem to nájsť, lebo je to zablokované, ja som to nahlasovala. Neverte tomu a dávajte si pozor, neposielajte nikomu svoje údaje, kto sa vydáva za mňa alebo za Fera,“ prihovorila sa Evelyn cez instagram a varovala ľudí, aby nenaleteli. Našli sa však už aj takí, ktorí sa zaregistrovali a o prišli o nemalé čiastky peňazí.

Tento trend neobišiel ani Českú republiku a tvár i meno modelky Simony Krainovej rovnako zneužili. „Vitajte víťazi! Pre všetkých šťastných dnes. Ďakujem za zdieľanie môjho príspevku z mojej stránky. Tento mesiac som usporiadal udalosť zdieľania šťastia. Vybral som si nedbalo ľudí, aby som získal cenu 1 000 EUR pre 50 výhercov,“ objavilo sa na stránke falošného profilu Krainovej. Už štylizácia a gramatika by mali ľudí upozorniť na to, že ide o podvod, no predsa sa nájdu takí, čo naletia. „Tento profil je podvodný a ťahá z ľudí peniaze. Prosím o nahlásenie. Toto nie je môj profil. Prosím, nahláste týchto zlodejov,“ informovala Simona na Instagrame. Je otázne, koľko ďalších ľudí ešte títo podvodníci zneužijú. Jedno je však isté, dávajte si veľký pozor, do akej súťaže sa prihlasujete a aké údaje zadávate.

Niekto vytvoril falošný účet Simony Krainovej. Zdroj: Instagram