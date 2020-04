Z tohto sa bude Nela Slováková vyhrabávať dlho: Na krku má inšpektorát aj políciu!

Z bývalej účastníčky pikantnej šou Hotel Paradise sa po čase stala podnikateľka a influencerka so státisícami fanúšikov. Zdá sa však, že dobre rozbehnutý biznis s plavkami sa jej nezdal dostatočný, a tak svoj e-shop približne pred mesiacom rozšírila o predaj dezinfekčných gélov a ochranných rúšok na tvár. Práve tie sa jej teraz môžu stať osudnými.

Nápad sa v Nelinej hlave zrodil po tom, ako sa začiatkom marca vrátila z Maroka, kde navštívila firmu vyrábajúcu kozmetiku aj dezinfekčné gély. Keďže tie sa z regálov obchodov v Česku i na Slovensku vytratili závratnou rýchlosťou, blondínka nelenila a hneď, ako si ich dovoz so spomínanou firmou dohodla, začala ich ponúkať na svojom e-shope. Maroko však vývoz dezinfekcií i ďalšieho lekárskeho materiálu zo dňa na deň stoplo a k podnikavej influencerke sa tak nakoniec nedostala ani fľaštička. Aj keď nešlo o zámer, Nela si pohnevala tisícky zákazníkov, ktorí svoje objednávky za gély dopredu zaplatili.

Nela Slováková objednala dezinfekčné gély až z Maroka, dodávku však stopla Marocká vláda. Zdroj: Instagram N.S.

Ešte väčšie opletačky jej spôsobili práve ochranné rúška na tvár. Tie síce pre Nelu šijú priamo v Česku, no niektorým zákazníkom nedá spávať špeciálna vrstva z aktívneho striebra, ktorú vraj podnikateľka deklaruje, no v rúškach sa nenachádza. Po veľkej medializácii sa nakoniec Nela rozhodla dokázať svoju pravdu a na Instagrame zverejnila oficiálne potvrdenie vydané Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, v ktorom sa uvádza, že jej rúška aktívne striebro obsahujú. Technologická fakulta však tvrdí, že pečiatka aj podpis sú sfalšované.

Predajom ochranných rúšok si Nela SLováková zarobila na poriadne problémy s úradmi i zákazníkmi. Zdroj: Instagram N.S.

Nenaskladnené gély i kontroverzné rúška už rieši aj Česká obchodná inšpekcia. „Overujeme, nakoľko svojím konaním porušila zákonné predpisy. Pokiaľ sa tak preukáže, som presvedčený, že áno, bude jej uložená sankcia. Pokiaľ mám najnovšie informácie, tak sa týmto prípadom zaoberá aj polícia Českej republiky,” povedal pre portál rozhlas.cz riaditeľ juhomoravského a zlínskeho inšpektorátu ČOI Karel Havlíček.

Podľa neho je nakupovanie na Slovákovej e-shope rizikový. „Spravidla ide o to, že spotrebiteľom nie je dodané to, čo si objednali, i keď za to zaplatili. Alebo naopak majú podozrenie, že ide o nefunkčné výrobky. Ja osobne by som odporučil spotrebiteľovi, aby sa obchodu oblúkom vyhol,” dodal Havlíček.

Nela Slováková nestíha kvantá objednávok vybavovať. Zdroj: Instagram N.S.

Nela na jednej strane priznáva, že pochybila, keď začala ponúkať gély, ktoré reálne ešte nemala, no obvinenia ostro odmieta. Ako tvrdí, ide o šikanu jej osoby. „Zatiaľ ma nikto z inštitúcií nekontaktoval so záujmom o predloženie akýchkoľvek dokumentov týkajúcich sa rúšok, ktoré máme pre tieto prípady pripravené. Ide o všetky dokumenty, faktúry alebo potvrdenia výskytu iontu z aktívneho striebra v našich rúškach,” vyjadrila sa Nela, ako vždy, iba prostredníctvom svojho instagramu.

Nela Slováková sa voči obvineniam bráni a tvrdí, že ide o šikanu jej osoby. Zdroj: Instagram N.S.

Ako dopadne preverovanie inšpekcie a či sú dokumenty, ktorými sa blondínka oháňa, pravdivé, alebo ide o falzifikát, to sa ukáže asi už v najbližších týždňoch. Tak či onak, problémy, ktoré si kráska z reality šou svojím podnikateľským nápadom spôsobila, môžu mať pre ňu žiaľ ešte ďalekosiahle následky.

Influencerka Nela SLováková asi ani netušila, do akých problémov sa počas pandémie dostane. Zdroj: Instagram N.S.