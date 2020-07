Schindlerová zverejnila FOTO v plavkách: Porodila dve deti, ale... To je kus!

Aktuálne si Martina užíva slniečko na dovolenke so svojimi dvomi ratolesťami Martinkou a Kamilkom. Po karanténe si rodinka vyrazila k moru a spoločné chvíľky si podľa príspevkov na sociálnej sieti naplno užívajú. No a čo by to bolo za relax pri morskom pobreží, keby ste sa nenahodili do bikín a vypčľapkali vo vode?

Práve počas jedného takéhoto momentu sa sympatická brunetka zvečnila a záber v dvojdielnych plavkách zverejnila aj na svojom Instagrame. Sexi speváčka sa síce takto odhaľovať nezvykne a aj v spoločnosti je vždy skôr elegantná ako provokatívna, no aktuálne sa predsa len pochválila svojou postavičkou a dlhočiznými nohami.

A veru, rozhodne sa je na čo pozerať, Vyzerá to tak, že na Martininom tele sa nenechádza ani gram tuku navyše a už vôbec nevyzerá na to, že na svet priviedla dve deti. Čo poviete? Tomu sa hovorí letná figúra!

Martina Schindlerová sa môže popýšiť parádnym telom! Zdroj: Instagram M.S.