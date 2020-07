Odhalenie tri roky po smrti Roba Beňa: Dôležitá zmena v živote jeho snúbenice!

Robo Beňo náhle skonal v marci 2017. Krátko pred smrťou sa ešte zveril svojmu kamarátovi Danovi Krajcerovi, že by mal podstúpiť operáciu srdca. Už ju však nestihol... A rovnako si nestihol ani vziať svoju snúbenicu Lenku Kapustovú, ktorá mu porodila syna Nikolu, jeho celkovo tretieho potomka.

Brunetka teraz poskytla rozhovor týždenníku Šarm, z ktorého vyplynulo, že nakoniec sa aj tak stala Beňovou. „Požiadala som o zmenu priezviska už koncom roku 2017. Nikola je ešte malý, jediné, čo mu zostalo, je meno jeho otca. Tak som sa rozhodla, že ho prijmem aj ja. Je to praktickejšie a cítila som, že je to správne,” povedala Lenka, ktorá oficiálne nosí priezvisko zosnulého snúbenca od januára 2018.

Na sociálnych sieťach ho však začala používať pomerne nedávno. „Nechcela som nikomu nič vysvetľovať, bolo to citlivé. Teraz sa už na to dívam inak. Som Beňová a hotovo. Chceli sme sa vziať, len sme to tak dlho odkladali, až sme to nestihli. Dnes už neodkladám žiadne dôležité rozhodnutia,” uviedla Lenka pre Šarm.

Nového partnera zatiaľ nemá, ale netají, že navždy sama zostať nechce.