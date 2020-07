Prehovoril kamarát zosnulej manželky (†47) Otta Weitera: Nič jej nebolo... Plánovali sme oslavu!

BRATISLAVA - Len pred rokom spevák Otto Weiter (65) priznal, že ho už nejaký ten čas trápia vážne problémy so srdcom. Jeho obrovskou oporou bola manželka Andrea Weiter-FIscherová (†47), ktorú si ikonický "šláger" spevák zobral ešte v roku 2012. Aktuálne sa ale na verejnosť dostala tragická správa. Jeho milovaná žena naposledy vydýchla a odišla do neba...

Správa o skone sympatickej a energickej brunetky prišla naozaj nečakane. Spevák, ktorý iba niekoľko mesiacov dozadu prehovoril o svojich vlastných zdravotných komplikáciách a priznal akútne problémy so srdcom, ktoré vraj pracuje len na 35%, sa musel popasovať s obrovskou ranou. Kým jemu sa so svojimi neduhmi darilo ako-tak vysporiadať, o život prišla žena jeho života.

Pohreb manželky Otta Weitera sa bude konať v pondelok Zdroj: Topky.sk

Podľa informácií Topky.sk zomrela Andrea 15. júla v skorých ranných hodinách. Ešte minulý týždeň pritom nič nenasvedčovalo tomu, že by brunetka trpela akýmkoľvek závažným zdravotným problémom. Spolu s Ottom prijali pozvanie do Senzi TV, ktorú má pod palcom bývalý markizák Noro Meszároš. Práve on po nakrúcaní na svojom profile uverejnil fotografiu, kde spoločne s Weiterovcami pôsobili absolútne šťastne a bezstarostne.

Po šiestich dňoch od vyhotovenia spomínaného záberu sa ale na verejnosť dostala smutná správa o Andrejkinej smrti. Keďže jej manžel sa, pochopiteľne, k úmrtiu svojej partnerky momentálne vyjadrovať nechce, Topky oslovili Nora Meszároša s otázkou, ako počas nakrúcania zosnulú pani Weiterovú vnímal a či niečo nasvedčovalo tomu, že by trpela akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami.

Otto Weiter prišiel o svoju milovanú manželku Andrejku Zdroj: Facebook O.W.

Ešte minulý týždeň sa Weiterovci bavili v spoločnosti Nora Meszároša Zdroj: Facebook N.M.

Moderátor Senzi TV ale podobné špekulácie vylúčil a tvrdí, že ešte minulý týždeň bolo všetko v absolútnom poriadku. „Pár dni vopred nič nevyzeralo na to, že by sa malo niečo stať. Bola veselá a ešte plánovala organizovať o týždeň Ottovu oslavu. Potajomky sme sa dohadovali, že Otta prekvapíme a urobime takú väčšiu párty k jeho narodeninám a celé to zorganizujeme," povedal pre Topky zdrvený Noro, ktorý by ani v počas najhošieho sna neočakával, čo príde.

„Bohužiaľ, teraz musí rodina namiesto oslavy organizovať pohreb," dodal moderátor, ktorý má Otta Weitera i jeho rodinu v obrovskej úcte a smrť Andrejky ho hlboko zasiahla. „Andrejka zomrela náhle v spánku a v tichosti," vyjadril sa stručne, keď sme sa pýtali na okolnosti nečakanej tragédie v rodine Weiterovcov s tým, že celú vec ďalej z úcty k pozostalým rozoberať nechce.

Rodine a blízkym Weiterovcov vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrať.