Karin Majtánová sa poriadne hecla: VIDEO Dovolenka na Slovensku ju prinútila prekonať obrovský strach!

KREMNICKÉ VRCHY - Dovolenka na Slovensku? Dobrý nápad! To si v súčasnosti hovorí množstvo našincov, ktorí po korona-karanténe necestujú do zahraničia, ale podporujú domáci cestovný ruch. V našej krásnej krajine existuje nespočetné množstvo prenádherných oblastí a objavovať ich sa rozhodla aj moderátorka Karin Majtánová. V istom momente ale musela čeliť obrovskému strachu a... Aha, ako to zvládla!

Skalka je miesto nachádzajúce sa neďaleko Kremnice, ktoré dobre poznajú najmä adrenalínoví nadšenci. Medzi prekrásnymi vrchmi a skalami sa totiž nachádza ferrata - súbor niekoľkých zaistených lezeckých trás, medzi ktorými si nájdu tú svoju amatéri aj nebojácni profíci. Okrem nej Kremnické vrchy ponúkajú ešte jednu atrakciu pre milovníkov výziev. Najdlhší visutý most na Slovensku dlhý 78 metrov, ktorý visí nad bralami vo výške až 48 metrov nad povrchom.

Práve tento zážitok si aj napriek prvotnému strachu vyskúšala samotná Karin. Hneď na úvod priznala, že prejsť priepasť sa najprv bála. „Hrozne. Chcela som to prejsť asi rovnako veľmi, ako som sa bála. Už som síce absolvovala sem-tam lozenie po lanových dráhach, ale to boli kratšie úseky a v menšej výške. Ale keď som videla, ako sa tam ostatné dievčatá odvážne pustili prejsť to po tých doštičkách, ako to zvládajú a ako sa na konci tešia, že to dali, tak som si povedala, že predsa nie som žiadny šalát,“ skonštatovala temperamentná moderátorka.

Svoj strach teda napokon prekonala a pustila sa na adrenalínovú cestu po kývajúcom sa moste. Ako to celé nad priepasťou zvládala? „Pravdou je, že som sa nepozerala veľmi dole medzi tie latky. Väčšinou som sa dívala pred seba, ale našla som si dobrú taktiku. Keď človek stúpa presne do stredu, vtedy sa ten mostík najmenej kýval,“ vysvetlila nám. Kvôli vetru sa ale mostík v niektorých momentoch predsa len trochu viac rozhojdal. „Keď som sa obzrela, že som celkom sama a bola som v polovici, začala som si počítať, aby som počula, ako mi to ubúda,“ prezradila pre Topky sexi moderátorka, ktorú na druhej strane čakala partia ďalších dievčat, ktoré ju cestou povzbudzovali.

Karin zvládla prechod visutým mostom naozaj bravúrne. Zdroj: Topky.sk

Mesto Kremnica i miestna príroda vraj Karin nesmierne učarovali. „Kremnica je jedno prenádherné mestečko, atmosférou veľmi podobné Banskej Štiavnici. Tá sa teší trošku väčšej popularite, ale pevne verím, že to bude len dočasné, pretože Kremnica je akoby jej sestrou a zaslúži si rovnakú pozornosť,“ myslí si moderátorka. „Čo sa týka Skalky nad Kremnicou, bola som prekvapená, ako je to tam krásne vybudované. Má to čo človeku dať aj v lete, či už spomínaná feratta alebo prechádzka v nádherných lesoch, ktoré sú útočiskom pre oddych, relax a načerpanie energie, no určite je tam prenádherne aj v zime,“ vysvetlila nám s tým, že by sa do tejto oblasti rada vrátila a výzvou ju pre ňu aj lyžiarske stredisko Skalka, ktoré vraj uspokojí aj tých najnáročnejších vášnivých lyžiarov.