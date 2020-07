Erika Judínyová prvýkrát otvorene o svojom tehotenstve: Korona ma zachránila!

BRATISLAVA - O pár dní to budú presne dva mesiace odvtedy, čo sa Erika Judínyová (49) stala novopečenou mamičkou. Svojmu manželovi Štefanovi Skrúcanému na svet priviedla dcérku Ellu, ktorá sa narodila za pomoci plánovanej sekcie. Teraz prvýkrát prehovorila o tom, ako to celé zvládala!

S Erikou sa spojili moderátori markizáckeho Telerána Lenka Šóošová a Roman Juraško, ktorých zaujímalo, ako sa momentálne dievčatá majú, no i to, ako Erika vo vyššom veku zvládala svoje prvé tehotenstvo. Z jej slov ale zostanú mnohí prekvapení. Blondínka vraj totiž nemala absolútne žiadne problémy.

uviedla moderátorka, čo zrejme mnohých zaskočí, keďže s nevoľnosťami sa stretáva aj množstvo dvadsaťročných tehuliek.

Po tom, čo Erika oznámila tehotenstvo, sa ešte niekoľko týždňov objavovala v markizáckej Smotánke, ktorú má celú pod palcom. Jej kolegov z Telerána teda zaujímalo, ako popri očakávaní dieťatka zvládala pracovný kolotoč. „Bola som aktívna, ale, samozrejme, že som si dávala pozor. Veď ja som nežila ani predtým nejakým takým spôsobom života, ktorý by mohol ohrozovať moje dieťatko,” vyjadrila sa Erika, ktorá uznala, že práca v televízii je trochu hektickejšia, no keďže naozaj nemala žiadne problémy, mohla sa naďalej venovať svojmu džobu bez toho, že by sa nejako výraznejšie obmedzovala.

Stopla sa až po tom, čo sa na Slovensku objavila korona. „Tá nás v podstate asi zachránila. Možnože to bolo pre mňa aj dobré, že teda už v tom vyššom štádiu tehotenstva som zostala doma. Lebo ako sa poznám, tak by som určite pracovala ďalej až do pôrodu,” priznala otvorene sympatická mamička.

Erika Judínyová prvýkrát prehovorila o svojom tehotenstve a pôrode Zdroj: instagram.com/smotankaofficial

Lenka s Romanom sa pýtali aj na to, či mala vzhľadom na neštandardný vek prvorodičky aj špeciálne prehliadky či vyšetrenia. „Samozrejme, urobili mi komplet celú diagnostiku, aby bolo všetko v poriadku s bábätkom, čiže v tomto bola tá opatrnosť väčšia, ale inak vzhľadom na to, že som nemala žiadne problémy, tak tie kontroly prebiehali úplne štandardne podľa mňa,” vysvetlila Erika, ktorá prehovorila aj o tom, že rodila plánovanou sekciou.

Zotavovanie po cisárskom v porovnaní s prirodzeným pôrodom ale porovnať vraj nevie. „Pretože som predtým nerodila a ani som to nesledovala nejako veľmi. Ale tak, samozrejme, po tom cisárskom reze je asi dlhšia tá rekonvalescencia ako po štandardnom pôrode. No vzhľadom na to, že som sa sústredila už len na malú, tak ja som bola potlačená niekde v úzadí a ani tá bolesť ani nič už nemohli ohroziť to, že sme boli šťastní, že všetko dobre dopadlo,” uzavrela moderátorka a prezradila, že s maličkou Ellou sa majú dobre a všetko je v absolútnom poriadku.