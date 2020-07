Vážny krok slovenského speváka a jeho partnera: Náš vzťah je zázrak... Vymenia si obrúčky!

BRATISLAVA - Tak toto sme v slovenskom šoubiznise ešte nemali! Spevák Jakub Petraník (31) sa v spoločnosti už nejaký ten mesiac objavuje so svojím partnerom Petrom, no a vyzerá to tak, že medzi pánmi je to naozaj vážne a obaja to vidia na spoločnú budúcnosť. Jasným dôkazom toho je, že aktuálne sa obaja rozhodli pre pomerne odvážny krok...

Jakuba sme nedávno stretli v spoločnosti na podporu občianskeho združenia, ktoré pomáha štvornohým chlpáčom. A práve im bol venovaný aj výťažok z celej udalosti. Vďaka posedeniu pod taktovkou Karin Majtánovej, záštite Dámskeho klubu a Pomáhajme spolu, sa po ťažkom období koronakrízy k nemým dušiam dostal finančný príspevok, ktorý teraz podobné organizácie potrebujú ako soľ.

Akciu prišiel podporiť aj spomínaný muzikant, ktorý sa opusteným zvieratám snaží pomáhať vždy, keď je to možné.smial sa spevák, ktorému je na druhe strane ľúto, že nie všetky psíky majú v živote toľko šťastia, ako ten jeho.

Negatívne vníma aj skutočnosť, že útulky v mnohých prípadoch už nemajú dostatočné kapacity, aby sa mohli postarať o ďalšie zvieratá. „A oni tam stále pribúdajú najmä v tých povianočných chvíľach. A potom si ľudia uvedomia, že na to nemajú, tak ho vyhodia na ulicu. No a potom sa plnia útulky a, bohužiaľ, tam ich častokrát po niekoľkých dňoch musia utratiť," povedal nám zo skúsenosti spevák, ktorý sa podľa vlastných slov chce tejto aktivite venovať, kým to bude možné.

Jakub Petraník a jeho partner Peter sa rozhodli pre dôležitý krok v ich vzťahu Zdroj: Instagram J.P.

Jakub Petraník Zdroj: Instagram J.P.

Jakub zároveň upozornonil, že pomôcť sa dá skutočne mnohými spôsobmi. „Tým, že hrávam tenis a som ochotný hrať s novými loptami dvakrát a potom kupujem nové, tak mám plné igelitky tenisových loptičiek. Tie dávam do útulkov aj s granulami. Dá sa pomôcť aj dekami, hračkami, je toho mnoho, ale tie granule sú asi najlepšia vec, a teda dá sa pomôcť aj finančne," skonštatoval sympatický umelec.

Naše otázky smerovali aj k tomu, ako prežíval korona-karanténu on sám a čomu sa počas nej venoval. Na jednej strane ho, rovnako ako mnohé ďalšie známe tváre, pohltilo domáce remeslo kváskovania, na tej druhej v ňom vzkrsla myšlienka, aká tu ešte nebola. „Partner má brata, ktorý je šperkár a robí nádherné obrúčky. My sme sa s Peťkom dohodli, že keď nám to vydžalo rok a ja dúfam a verím, že nám to vydrží čo najdlhšie a snáď aj navždy...," začal pre Topky sympatický spevák, ktorý vzápätí prezradil, že si s jeho láskou nechali vyrobiť obrúčky. Čo bude nasledovať, sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!