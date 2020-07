Prvé zábery z filmu o Karlovi Gottovi (†80): Dojemný rozhovor s dcérkou... TÝMTO dostal Ivanu!

PRAHA – Dnes by zlatý slávik Karel Gott (†80) oslavoval narodeniny. Bohužiaľ, už sa ich nedožil a do umeleckého neba odišiel 1. októbra 2019. Nechal tu svoju manželku, dve malé a dve dospelé dcéry. Práve jeho milovaná Ivana (44) zverejnila prvé zábery z filmu o božskom Kájovi, ktorý však už nestihli dokončiť tak, ako si želali.

Smrť Karla Gotta (†80) zasiahla celý svet. Napriek tomu, že bol Čech, jeho hlas a meno rezonovali aj v zahraničí. Keby si ho nevzala v októbri smrť k sebe na večnosť, dnes by oslavoval narodeniny v kruhu svojich milovaných. Nádherné spomienky zanechal svojej manželke Ivane, dcéram Charlotte a Elle, i už dospelým Lucii a Dominike. Ešte počas života začal s režisérkou Oľgou Špátovou pracovať na filme o ňom samotnom. No taký koniec, že sa budú nakrúcať aj zábery z pohrebu, si nik neželal.

Napriek odchodu Karla do umeleckého neba tvorcovia intenzívne pracovali na dokumente aj ďalej, aby 15. októbra mohol uzrieť svetlo sveta v kinách. Dnes, v deň Karlových narodenín, sa však Ivana rozhodla potešiť fanúšikov a priaznivcov jej manžela. „Vážení a milí, ďakujem za krásne maily a listy, ktoré mi posielate v súvislosti s dnešnými nedožitými narodeninami môjho manžela. Som veľmi rada, že práve dnes, 14. 7., vám môžeme po prvý raz ukázať prvé zábery z filmu Karel. Dúfam, že vás krátke video poteší. Ivana,“ napísala vdova po spevákovi na jeho oficiálnom instagramovom účte.

Ivana Gottová zverejnila prvé zábery z filmu o milovanom Karlovi. Zdroj: Instagram K.G.

Krátka upútavku na dokumentárny film o jeho živote začína rozhovorom s dcérkou Charlotte, ktorej prezradil, čím dostal jej mamičku. „Také trochu zelené teraz,“ prehorí dievčatko. „Teraz? A inak mám...“ pýta sa jej otec a dcérka dopĺňa, že modré. „No, to sa práve páčilo maminke, vieš? Keď sme sa zoznámili. Hovorievala, nie ako spievaš, ale tie tvoje modré oči,“ prezrádza staršej princeznej, čo jej mamu na ňom očarilo.

V ukážke majú fanúšikovia možnosť vidieť aj spoločnú cestu manželov v aute, kde Ivanu sužujú obavy o milovaného Káju. „Keď trpíš nechutenstvom, tak musíme ísť do nemocnice,“ hovorí svojej láske. No on sa nedá a do nemocnice ísť nechce: „Nie, nikam nevolaj, len to znervózňuje.“ Minútové video uzatvára záber na Ivanu s Karlom v chráme božom. „Ja milujem kostoly,“ zasníva sa Ivana. Karel bol vtipkár a iná nie je ani jeho odpoveď na manželkinu myšlienku. „No, tu sme to mali mať a ty stále Las Vegas,“ povie s láskou a obaja sa na tom schuti zasmejú.