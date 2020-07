Karel Gott (†80) sa musí v hrobe obracať: Najprv Dominika, teraz aj Lucie... ROZVOD!

Včerajšie narodeniny odhalili tajomstvo rodiny Gottovcov. Keďže by maestro včera oslavoval 81. narodeniny, Ivana s dcérami i vnukmi mu venovali dojímavý odkaz, ktorý položili na jeho hrob. Ako sme vás informovali už včera, na blahoželaní do neba kvôli rozbrojom s vdovou chýbala najstaršia dcéra Dominika. No neobjavilo sa tam ani oslovenie svokor a podpis manžela Lucie.

Karlovi Gottovi zanechala rodina na narodeniny list do neba. Podpis dcéry Dominiky a zaťa Jana chýbali. Zdroj: Profimedia

„Drahý Kája, milovaný tatík a deduško. Veľmi nám chýbaš, je tu bez teba veľké prázdno. Spomíname na teba s láskou každý deň. Posielame pusu do neba. Ivana, Charlotte, Nelly, Lucie, Vojta a Honza,“ stálo na odkaze priloženom ku kytici. Českým kolegom z blesk.cz to nedalo a pátrali po tom, prečo v podpisoch chýba i Karlov zať Jan Kovařík.

„Ja vám k tomu nemôžem nič povedať,“ odpovedal na otázku, prečo jeho meno chýba na liste. Priateľ rodiny bol však zhovorčivejší, a tak je jasné, že Lucie ide v šľapajach staršej sestry Dominiky, ktorá už je v rozvodovom konaní. „Nerozvádza sa len Dominika so svojím Timom. Tiež Lucie a Jan idú od seba,“ prezradil. Už nejaký čas spolu dokonca nežijú a stihli podať aj žiadosť o rozvod. Po 12 rokoch manželstva tak ich láske odzvonilo a Karel sa musí v hrobe obracať, že jeho starším dcéram sa zväzky nevydarili. Ostáva len dúfať, že Charlotte a Nelly budú mať raz viac šťastia.