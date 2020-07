Silvia Kucherenko terčom vyhrážok: Som blízko teba k*nda, viem o tebe všetko!

Silvia Kucherenko je známa svojou priamosťou, ultraštíhlou postavou a plnými perami. Na sociálnej sieti má tisíce fanúšikov, ktorí ju považujú za bohyňu. Nájdu sa ale i takí, ktorí z nej tak celkom nadšení nie sú, prípadní tí, ktorí jej dávajú neslušné návrhy. Teraz to však dospelo do štádia, že blondínka začala dostávať výhražné správy i komentáre.

Silvii Kucherenko sa niekto vyhráža. Zdroj: Instagram S.K.

Neznámy muž pod menom ezelfrater, ktorého Silvia označila za fejkový profil, si servítku pred ústa nedáva. „Som blízko teba ,kunda, viem všetko o tebe, viem kedy ideš spať, viem kedy vstávaš, viem všetko, kunda,“ napísal jej komentár k fotografii so synom. Kucherenko zverejnila na svojom profile oznam, že sa jej neznámi vyhrážajú a bude takéto profily nahlasovať rad-radom.

„Keďže mi tu začali chodiť výhražné správy, každý jeden profil nahlásim, ktorý sa mi bude vyhrážať, pretože toto už nie je sranda... Sú to všetko fejk profily vytvorené len pre tento účel, niekto to robí zámerne,“ napísala Silvia. „Správy, ktoré boli poslané mám všetky uložené,“ dodala. Niet divu, že chce takto zakročiť. Vyhrážky sa nedotýkajú len jej. Keby sa jej totiž niečo stalo, trpel by aj jej syn Alexander.

Silvia Kucherenko každý profil, ktorý sa jej vyhráža, nahlási. Zdroj: Instagram S.K.