Ženy, ste vy normálne? Slovenskej speváčka naložila "fanúšička": Daj sa do formy, vyzeráš ako matka svojho muža!

BRATISLAVA - Rovnako ako mnohí z nás, aj známe osobnosti sa svojím súkromím občas rady "pochvália" na sociálnych sieťach. Dávajú si však omnoho väčší pozor na to, čo zverejnia. Niektorí ľudia totiž majú pocit, že keď ide o "celebrity", môžu si dovoliť starať sa do ich životov a neuvedomujú si, že aj oni sú vo svojej podstate úplne normálne ľudské bytosti a dokonca majú aj nejaké tie city. Svoje by o tom najnovšie vedela povedať aj Dáša Šarközyová (30)

Temperamentná speváčka už niekoľko mesiacov aktívne maká na svojej postave, na rozdiel od niektorých žien však nemá to šťastie, že by z nej kilečká opadávali samé od seba a zo dňa na deň. Okrem toho, ako mamička v domácnosti má predsa len iné starosti, než neustále riešiť svoju postavu a do noci trhať parkety vo fitku. A aj napriek tomu na sebe počas voľných chvíľ drie a vyzerá naozaj skvele.

Niektoré dámy ale majú pocit, že pokiaľ žena nenosí konfekčnú veľkosť XS, mala by sa schovať do skrine a neukazovať sa, kým nebude vyzerať ako z prehliadky Victoria's secret. Práve na jednu takú aktuálne natrafila aj Mamba. Na svoj profil zavesila záber z roku 2017, keď ešte ani netušila, že o viac ako rok sa jej svet obráti na ruby a partnerovi Tonymu na svet privedie synčeka Manolka. Na fotografii pózovala v obtiahnutom body, ktoré zvýrazňovalo jej štíhle krivky.

No a práve pohľad na jej telo spred tehotenstva nakopol istú "dámu" k tomu, aby jej napísala svoj názor k jej aktuálnemu vzhľadu. „Tu si ozaj nádherná. Síce teraz vyzeráš ako Tonyho veľká mamka, ale snáď čoskoro príde forma,” vyjadrila sa dotyčná a celý svoj vrcholne necitlivý komentár zaobalila do srdiečok, akože to myslí dobre.

V Mambinej schránke na Instagrame pristála takáto správa. Zdroj: Instagram D.S.

Dáša hovorí, že momentálne začala byť so svojím telom konečne spokojná Zdroj: Instagram D.S.

Lenže, ktorej žene by sa podobné slová počúvali ľahko? Zrejme ani jednej a to by si mali komentujúce dámy konečne uvedomiť a zároveň sa zamyslieť nad tým, ako by sa podobné slová dotkli ich samotných. Rovnako ako našej speváčky. „Popravde, trochu ma to rozhodilo. Ja viem, že asi to nemyslela až tak zle, ako to vyznelo, ale takéto veci by si ľudia nemali písať. Aj keby to bola akákoľvek pravda a bola by som o kamión ťažšia ako môj muž,” vyjadrila sa Mamba.

Slová neznámej ženy sa speváčky dotkli Zdroj: Instagram D.S.

K svojej odpovedi pridala aj spoločný záber s Tonym, kde dokonca vidno jej bruško a ani zďaleka nevyzerá na to, že by mala akúkoľvek nadváhu. „Kto ma sleduje, vie, že cvičím už rok a ide to veľmi pomaličky, ale ja sa z toho teším, cítim sa vo svojom tele konečne úžasne,” vyjadrila sa Dáša. A čo vy milé dámy, ako by sa vám pozdávalo, ak by vám úplne cudzí človek napísal, že čoskoro snáď schudnete?