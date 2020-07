Zadaný Vémola dovolenkoval s bývalou: Po drsnom odkaze sa vyjadril Karlos aj jeho ex!

PRAHA - Zbytočne sa opustila alebo ide o niečo celkom iné? V médiách sa včera objavilo mnoho správ, ktoré špekulujú o tom, že vo vzťahu Karlosa Vémolu (35) a slovenskej playmate Lely Ceterovej (30) to pol roka po narodení dcérky Lili ani zďaleka nie je ružové. Za všetko môže drsný komentár, ktorý sexi blondínka zverejnila pod bitkárovou fotkou z dovolenky.

Karlos zverejnil záber so svojou partiou, ktorú na prvý pohľad tvorilo čisto mužské osadenstvo. Lenže medzitým sa na ich profiloch objavili krátke 24-hodinové "instastories", podľa ktorých im robili spoločnosť aj ďalšie dve ženy. „A tie dve k**vy, čo s tebou leteli, vás fotia? Prečo si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagrame na rodinku. Veľa ľudí vie, že zrovna ty anjel nie si a mne už pretiekla trpezlivosť. Klamstiev už bolo dosť! Zbytočne sa fotíš s chlapmi,” napísala pod spomínanú fotografiu s mužmi Lela.

Lela svoj komentár po chvíľke zmazala. Zdroj: Instagram K.V.

Medzitým sa ukázalo, na koho údajne narážala. A mnohí sa jej ostrej reakcii vôbec nečudovali. Spomínané dve dámy sú playmate Denis Ayverdi, ktorá je Karlosovou bývalou frajerkou, a jej dobrá kamarátka Adela. Zrejme žiadnu ženu by nepotešilo, keby zostala doma a popri starostlivosti o spoločného potomka zistila, že jej polovička sa premáva po Saint Tropez so svojou ex.

Potom sa ale ukázalo, že všetko je inak a k situácii sa stručne vyjadrila aj Vémolova "bývalka" Denise. Tá na svojom Instagrame prezdieľala články, ktoré k tejto kauze vyšli. K nim pripísala síce stručný, no dostatočne jasný odkaz. „Raz po roku si vyjdeš k moru a hneď je z toho haló,” smiala sa prsatica na celej kauze. Tá pritom, ako sme písali už včera, zrejme bola zle pochopená.

Karlosova partia trávila čas vo Francúzsku s týmito ženami. Karlosova ex - Denise Ayverdi - je na snímke na pravej strane. Zdroj: Instagram D.A.

Lelin komentár pod príspevkom Karlosa totiž obsahoval mnoho "vyrehotaných smajlíkov". A ako sme písali, napokon naozaj išlo len o sarkastický a zle pochopený komentár, ktorý mal vyznieť vtipne, no pri ostrých slovách sa tak nejako minul účinku.

Za všetko hovoria aktuálne spoločné zábery Karlosa a jeho partnerky, z ktorých je zjavné, že všetko je v najlepšom poriadku a jej slová boli len zle interpretované. „Trávime pondelok sviatok tuto na teraske a nevyzerá to, že by bola Lela nas*aná. Že láska,” povedal Karlos vo videu, kde si vychutnávajú spoločný obed aj s ich malou dcérkou Lili.