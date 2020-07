Bude to bomba! Videli sme zábery z ďalšieho elánovského muzikálu od Ďurovčíka... VIDEO zo skúšky vás dostane!

Predstavenie sa na Novú scénu dostane už na jeseň, začiatkom novej divadelnej sezóny. Vodu, ktorá u českých susedov zožala obrovský úspech, sme si mali pôvodne vychutnať o čosi skôr, oneskorenie premiéry ale zapríčinila situácia ohľadom koronavírusu.

Ako sa však hovorí, na dobré sa oplatí počkať, no a v tomto prípade to platí rovno dvojnásobne. Ďurovčík do práce opäť povolal tie najväčšie muzikálové špičky. V predstavení nebudú chýbať Patrik Vyskočil či Ján Slezák, ako to už ale u neho býva zvykom, šancu dal aj mimoriadne šikovným mladým talentom.

No a keď si predstavíte, aký boom elánovský muzikál spôsobil v Česku, domáce publikum sa môže tešiť rovno dvojnásobne. O tom, že nároky nie sú vôbec prehnané, svedčia aj nedávno zverejnené zábery. Slovenská umelecká úderka už má za sebou prvé skúšky, tzv. sedačky. Práve na ne sa bol pozrieť aj štáb televízie JOJ, ktorý celú reportáž odvysielal v Ranných novinách aj v Top stare.

S ich súhlasom vám prvé nakuknutie do zákulisia príprav môžeme ponúknuť aj my. Pozrite sa, ako v podaní talentovaných hercov vyzerá hit Kde si. Rozhodne sa máme na čo tešiť, premiéra tohto veľkolepého počinu nás čaká už v septembri!