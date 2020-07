Porno Herkules z Farmy v extrémnych bolestiach: Bol súťaživý, doplatil na to… Au!

BRATISLAVA - Hovorí sa, že vďaka športu je človek zdravý. No ak to s ním preženie, môže si privodiť nepríjemné zranenie. Svoje by o tom vedel rozprávať aj exfarmár Matej Jurkovič (42), ktorý na seba nedávno upozornil účinkovaním vo filme pre dospelých. Bol totiž taký súťaživý, že už niekoľko dní sa zvíja v extrémnych bolestiach.

Už na prvý pohľad je na exfarmárovi Matejovi Jurkovičovi vidieť, že sa venuje športu. Minimálne trávi pomerne veľa času v posilňovni... No čas od času okúsi aj krásy iných aktivít. Minule si s kamarátmi zahral plážový volejbal. No keby vedel, ako to dopadne, zrejme by zostal len pri tých činkách. Už niekoľko dní sa totiž zvíja v obrovských bolestiach.

„Už tretí deň sa plancem doma s extrémnymi bolesťami v pravom ramene spôsobené pravdepodobne prasknutou kľúčnou kosťou. A keďže patrím k veľmi súťaživým ľuďom, čo sa týka všetkých športov, toto zranenie som si privodil pri mojom iniciatívnom a oduševnenom hádzaní sa do piesku pri plážovom volejbale,“ informoval svojich priaznivcov svalnáč.

„Zajtra ma čaká posedenie u doktora, tak len dúfam, že to nebude moc vážne. Ten, kto zažil v živote nejaké vážne zranenie vyvolávajúce neustálu, tupú a hlavne veľkú bolesť, mi dá za pravdu, že až vtedy si človek uvedomí hodnotu svojho zdravia,“ dodal na záver ubolený exfarmár. Toho sme aj oslovili, nech nám prezradí, ako pochodil u lekára. Na naše správy však doposiaľ neodpovedal.

Matej Jurkovič je už niekoľko dní v extrémnych bolestiach. Zdroj: Instagram M.J.