Mala to byť oslavy 50-ky ale... Sestra Karin Majtánovej sa vydala: FOTO Wau, to je krásna nevesta!

Rodina mala oslavovať jej narodeniny, napokon sa rozhodla, že radšej vystrojí svadbu. V sobotu prežívala sympatická Janette jeden z najkrajších dní v živote každej ženy. Áno povedala svojmu partnerovi Jozefovi, dnes už je teda z pani doktorky spokojná novopečená manželka. Na svadbe, samozrejme, nemohla chýbať ani jej slávna sestra Karin Majtánová.

povedala pre Topky moderátorka, ktorá nám prezradila aj to, že rovnako ako ona, i jej sestra má o rok mladšieho partnera.smiala sa Karin, ktorá vyzerala na svadbe skutočne božsky a z fotografií je na prvý pohľad jasné, že pochudla.

Sestra Karin Majtánovej sa v sobotu vydala Zdroj: Archív K.M.

Karin Majtánová výrazne pochudla Zdroj: Archív K.M.

„Mám takú očistu, ale nejako si to držím. Ja si myslím, že to bolo aj tými mojimi šatami. Robia krásnu postavu a ušil mi ich veľmi šikovný Erik Šimčisko, s výberom mi pomáhala kolegyňa Sonička Müllerová,” vysvetlila nám Karin, ktorá kvôli veľkému dňu do služby povolala aj vizážistku Katku, ktorá ju líči v RTVS. Najväčšou ozdobou svadby ale bola, samozrejme, samotná nevesta.

Zdroj: Archív K.M.

Tá bola skutočne očarujúca. Ako svadobnú róbu zvolila hladké biele šaty, ktorých jednoduchú siluetu dotvárala trblietavá spona a perie v páse, čo vytvorilo skutočne pôsobivý dojem. „Akurát, že jej v nich bolo teplo, lebo mali trojštvrťový rukáv. Mala ich šité na mieru, lenže svadba mala byť pôvodne v marci a kvôli korone sa musel termín posúvať ešte trikrát. až to padlo na koniec júna. Ale keďže sú tie šaty naozaj nádherné, zhodli sme sa, že to nejako vydrží,” povedala so smiechom Karin.

Novomanželom z celého srdca blahoželáme a prajeme veľa šťastia na ceste spoločným životom!