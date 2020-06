Víťaz SuperStar Chodúr (30) vytočený do biela: Jeho partnerku (47) si pomýlila s mamou... Poriadne jej naložil!

PRAHA - Ups! Za roky spolužitia s o 17 rokov staršou partnerkou sa Martin Chodúr (30) s narážkami na ich vekový rozdiel stretol už nespočetne veľakrát. No zdá sa, že pohár jeho trpezlivosti už pretiekol. Na Facebooku si totiž istá žena Ivonu (47) pomýlila so spevákovou mamou... A ten sa už neudržal!

Chodúrova partnerka Ivona, s ktorou má víťaz SuperStar štvorročného syna Martinka, oslavovala pred dvomi dňami 47. narodeniny. A spevák jej k tomuto sviatku napísal na Facebooku krásne vyznanie. „Dnes oslavuje narodeniny moja Ivonka! Nemám slov, aby som vyjadril, ako veľmi ťa milujem,“ napísal Martin a pridal fotky so svojou milovanou polovičkou.

No kým väčšina reakcií od fanúšikov bola pozitívna, našla sa pani, ktorá si sympatickú blondínku pomýlila s Chodúrovou mamou. „Maminka by si mohla dať urobiť viečka,“ odkázala pod fotkou zaľúbenej dvojice istá Janka, ktorá navyše dodala, že syn má určite dostatok peňazí na tento zákrok. No to sa už Martin neudržal a pomýlenej žene odpísal šťavnatý komentár.

Zdroj: Facebook M.CH.

„Aký syn? Čo to hovoríte pani S...? To má štvorročný Martinko mame niečo platiť? Navyše, Ivonka má takto viečka prirodzene od detstva a mne sa to náhodou veľmi, veľmi páči! Poprosím vás o slušnosť. Nevadí, že sme na internete. Z očí do očí by ste určite hovorili inak,“ napísal rozčarovaný Chodúr.

Zdroj: Facebook M.CH.

Zdá sa však, že nešlo len o nevinný omyl a trúfalá „fanúšička“ pokračovala ďalej. „A prečo by som to mala mazať? Pani na fotke by potrebovala operáciu viečok a že si pán Chodúr žije so ženou vo veku svojej mamy, sa možno niekomu zdá milé, rozkošné atď., ale ja mám na to názor, aký mám. Alebo sa môžu písať iba servilné príspevky?“ kopla si opäť žena.