Víťaz (33) SuperStar má dieťa s o 17 rokov STARŠOU ženou: Ďalšie NEBUDE... Strach z komplikácií!

OSTRAVA - Keď v roku 2009 vyhral 1. Česko Slovenskú SuperStar, mal Martin Chodúr (33) iba 20 rokov. A o rok neskôr sa zahľadel do o 17 rokov staršej vydatej ženy Ivony Selníkovej. Odvtedy sú spolu a dnes majú už 7-ročného syna Martinka. O ďalšom potomkovi však neuvažujú... Obávajú sa komplikácií!

Bol to šok, keď sa v roku 2010 prevalilo, že si vtedy len 21-ročný Martin Chodúr začal s o 17 rokov staršou Ivonou Selníkovou. Tá bola v tom čase navyše ešte vydatá. A hoci spočiatku mnohí ich lásku spochybňovali, dnes je dvojica spolu už 13 rokov a majú spolu aj 7-ročného syna Martinka.

Netaja sa však tým, že ďalšieho potomka už neplánujú. Dôvod hudobník prezradil českému Expresu. A je absolútne pochopiteľný. „Ten hlavný dôvod je zdravotný. Cesta k zdravému a šťastnému dieťaťu je pomerne dosť zložitá. So stúpajúcim vekom ženy je o to ťažšia. Nie je nemožná, ale osobne máme pokoru k týmto veciam, ktoré nás presahujú,“ povedal otvorene Chodúr. Veď napokon jeho partnerka oslavuje tento rok 50-ku.

Vekový rozdiel dvojice však vyvádza verejnosť z miery od samého začiatku a Ivona si na svoju adresu musela vypočuť aj veľmi nelichotivé slová. „Niektoré poznámky boli netaktné alebo nezdvorilé,“ priznal Martin. „Stále ma udivuje, prečo je to pre niekoho tak fascinujúce, že je moja partnerka staršia, ako ja. Asi to niekomu príde nenormálne. Potom by ma ale zaujímala definícia normálnosti a kto alebo čo je úplne normálne,“ pýta sa spevák.