Už je v nebi so svojím synom: Zomrel otec Jiřího Pomejeho (†54)... Zabila ho rovnaká choroba!

Jiří Pomeje starší zomrel počas pandémie koronavírusu, táto informácia sa do českých médií však dostala až dnes. Priniesol ju portál Extra.cz s tým, že otec exmanžela Ivety Bartošovej zomrel takmer v ten istý deň ako jeho syn, stať sa tak teda muselo ešte niekedy koncom februára. Smutnú správu potvrdila Andrea Pomeje, vdova po Jirkovi mladšom.

povedala Andrea pre Extra.

Zomrel Jiří Pomeje starší. Podľahol tej istej chorobe ako jeho syn Jirka. Zdroj: Profimedia

Pohreb však pán Pomeje starší nemal, možno aj to je dôvodom, prečo sa túto informáciu rodine podarilo tak dlho tajiť. Dôvody na to, aby sa posledná rozlúčka nekonala, mali hneď dva. „Pán Pomeje žiadny pohreb nemal. Jednak by k nemu došlo už v dobe koronavírusu, navyše si to Jirkov otecko ani neprial,” dodala vdova po Jiřím mladšom.