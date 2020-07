Rošáda v Kramárovej posteli: Sympatickú brunetku strieda ešte mladšia!

Maroš Kramár

Zdroj: Tv Prima

PRAHA - Herec Maroš Kramár bol nedávno pranierovaný kvôli poštekleniu zadku maskérky počas nakrúcania. Chvíľu to vyzeralo, že by sa táto kauza mohla negatívne odraziť aj na jeho pracovnom živote, no nestalo sa tak.