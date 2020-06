A je to oficiálne: JOJ-ka vyvodila dôsledky z kauzy Kramár... TAKTO to vyriešili!

BRATISLAVA - Situáciu spred pár dní v Inkognite, ktorej svedkami boli tisícky divákov, už zrejme nikomu netreba ozrejmovať. Maroš Kramár (61) pošteklil zadok svojej kolegyne a kamarátky maskérky a, rovnako ako herec, i televízia musela čeliť obrovskej kritike. Generálny riaditeľ JOJky sa vtedy jasne vyjadril, že celú "kauzu" detailne prešetria a vyvodia z nej patričné dôsledky. No a tak sa aj stalo.

Už včera bolo jasné, že aj napriek šepkaným správam, že Maroš Kramár si už v Inkognite neškrtne, opak je pravdou. Na radosť tých, ktorí ho po zverejnení záberov z prestávky neodsúdili, herec opäť nakrúca. Prezradil to pre denník Super.cz. „Nikde som nedostal stopku. Práve včera som točil ďalší diel relácie Inkognito. Vážne by som bol rád, keby médiá, ktoré nepravdivo informovali o tom, že mám niekde zákaz, pravdivo uviedli, že to nie je pravda,” uviedol umelec.

Náš zdroj z relácie jeho slová len potvrdil.dozvedeli sme sa z televízie s tým, že na Kolibe už kauzu údajného "sexuálneho obťažovania" prešetrili a ukončili.

Oslovili sme preto samotnú JOJku, aby sme zistili, ako k celej situácii postavili a čo bude nasledovať. Zo slov hovorkyne Kataríny Gajdošíkovej je zrejmé, že nič nebrali na ľahkú váhu a isté dôsledky predsa len vyvodili. Nejde však o žiadny škrty, vyhadzovy či stopky.

Maroš Kramár zostal súčasťou Inkognita Zdroj: TV JOJ

Odpoveď uvádzame v plnom znení:

„TV JOJ je rodinná televízia a zodpovedný zamestnávateľ poskytujúci rovnaké príležitosti a istoty pre všetkých svojich zamestnancov. Vedenie TV JOJ má nulovú toleranciu k prejavom akejkoľvek diskriminácie alebo obťažovania na pracovisku. Preto už pred rokmi zaviedla interné mechanizmy na identifikáciu a riešenie takýchto nechcených prejavov, vrátane poskytnutia opory dotknutým zamestnancom. V pondelok 8. júna odvysielala TV JOJ v relácii Inkognito dokrútku, ktorej časť môže bez dostatočného kontextu pôsobiť neslušne a nevhodne. Vedenie TV JOJ sa za odvysielanie tejto dokrútky ospravedlnilo a bolo udelené dôrazné upozornenie a poučenie zodpovedným za odvysielanie záberu. Nevhodná pasáž bola okamžite nahradená, aby sa v reprízach a internetovom archíve neopakovala. Vedenie TV JOJ sa veľmi detailne zaoberalo samotnou situáciou na pracovisku pre podozrenie z možného konania, ktoré sa na prvý pohľad mohlo javiť ako nezlučiteľné s firemnou kultúrou TV JOJ. Po mnohých konzultáciách, o. i. s dotknutými stranami, ale aj s nezávislými externými odborníkmi konštatujeme, že daná situácia nenaplnila charakter takého konania, ktoré by malo byť sankcionované,” uviedla pre Topky hovorkyňa televízie JOJ Katarína Gajdošíková.