Tajomstvo finálového večera SuperStar: Víťazka Barbora trpela, spievala a... v ústach krv!

Keď Barbora Piešová vyhrala SuperStar, nasledoval kolotoč rozhovorov a pozvaní do rôznych relácií. Objavila sa aj v Sajfovom projekte Level Lama, kde prezradila, ako počas finálového večera trpela.

Všetko odštartovalo tvrdenie moderátora, že podľa mnohých komentárov Barbore vylepšoval hlas aj strojček, ktorý v tom čase nosila. „Práveže som strašne šušlala,” oponovala mladá speváčka. „A je to komplikácia, napríklad vo finále mi trčal drôtik vzadu a zachytával mi líce a bolo to strašne bolestivé a furt som cítila krv v ústach. Keď som spievala, bolo to strašné,” priznala, s čím bojovala v priamom prenose.

Zdroj: youtube.com/sajfa