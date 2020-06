Nečakané odhalenie! Víťazka Piešová sa do SuperStar nikdy neprihlásila: Takto sa tam dostala!

Aktuálnu SuperStar vyhrala Barbora Piešová z Prievidze. A to aj napriek tomu, že počas finálového večera trpela a nespievalo sa jej najlepšie, keď ju v ústach škriabal drôtik zo strojčeka na zuby, pričom neustále cítila chuť krvi.

Tajomstvo finálového večera SuperStar: Víťazka Barbora trpela, spievala a... v ústach krv!

O tejto nepríjemnosti porozprávala až teraz Matejovi Sajfovi Cifrovi v jeho internetovej relácii Level Lama. No prezradila tam toho ešte viac. Napríklad, že sa do súťaže vlastne ani nikdy neprihlásila.

„Pozvali ma tam, že videli moju tvorbu, tak sa ma spýtali, či by som to nechcela ísť skúsiť. Lebo ja som to nesledovala, ja telku veľmi nesledujem. Hovorila som si, prečo nie, čo tým stratím? Mám 19 rokov, maximálne si spravím hanbu,” povedala Barbora. Zdá sa teda, že kompetentný človek má naozaj nos na talenty, keďže to Pievidžanka napokon dotiahla do víťazného konca.

Okrem toho však Sajfu zaujímal aj výber piesní počas súťaže. Táto téma sa neustále skloňuje a niekedy aj rodinní príslušníci tvrdia, že ich ratolesti nemali voľnú ruku a museli spievať to, čo im nesedelo. Samotná Barbora však tvrdí niečo iné. „Bolo to na vzájomnej dohode. Niektoré nám dali, ale keby to bol strašný problém, tak oni ti vyhovejú, oni neboli takí, že nám chceli zle,” vyhlásila Piešová.

Nepredýchala prehru dcéry? Mama Diany Kovaľovej sa obula do Superstar... Ostrá reakcia z Markízy!