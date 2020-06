Z tohto pôjdu ľudia do vývrtky: Plačkovej luxusný narodeninový žúr... Súkromné lietadlo a alkohol tiekol potokom!

RIJEKA - Už niekoľko dní instakráľovná Zuzana Plačková (29) avízovala na sociálnej sieti, že ju čakajú narodeniny. A rozhodla sa ich osláviť, ako sa na kráľovnú patrí. Svoje kamarátky vzala súkromným lietadlom do Chorvátska a alkohol tiekol potokom. Kým rodáčka z Čadce si užíva, mnohí ľudia pôjdu do vývrtky.

A dôvodom bude práve jej okázalá oslava narodenín. Jeden by aj pochopil takéto žúrovanie, keby oslavovala okrúhle jubileum, no zatiaľ má do tridsiatky ešte rok. Zuzana Plačková sa však na svoje dvadsiate deviate narodeniny pripravovala už dlho. Absolvovala aj fotenie s intatortou a včera odletela s kamarátkami na predĺžený víkend k slovenskému moru.

Kým mnohých Slovákov sa koronakríza poriadne dotkla a počítajú každé jedno euro, Zuzana sa poriadne pleskla po vrecku. S ôsmimi kamarátkami sa totiž vybrala do Chorvátska, aby poriadne oslávila svoje narodeniny. A nebola by to Zuza, keby si nedopriala prvú triedu či súkromné lietadlo. „S mojimi babami. Nachádzame sa na súkromnom letisku v Bratislave a odlietame private jetom. Ideme na predĺžený víkend do Chorvátska," prezradila vo svojom príbehu Plačková.

Tá sa pochválila aj video z cesty do lietadla i zo samotnej kabíny. Každá z jej kamarátok dostala na cestu fľašu alkoholu, zažili si aj turbulencie a po pristáti v Rijeke sa potrebovali dopraviť do hotela. Na dopravu sa však tmavovláska posťažovala sebe vlastným spôsobom. „Strašné faux pas, nezhonali sme limuzínu, tak ideme v 2 takýchto autíčkach s babami. A k tomu som sa už asi päťkrát oliala. Dobre to začína," vyjadrila sa Zuzana, ktorá nielen sebe, ale kamarátkam dopriala luxusnú oslavu.

Plačková si vie dopriať poriadny luxus. Bodaj by nie, veď oslavuje narodeniny. Zdroj: Instagram

To však nie je stále všetko. Keďže jej poštovú schránku na Instagrame zahltili správy a fotky zasa komentáre, v ktorých jej ľudia priali všetko najlepšie, nezabudla sa poďakovať. Zároveň však prezradila, že toto je vlastne len taká malá „oslavička" a ten pravý žúr ju ešte len čaká. „Strašne ďakujem za všetky gratulácie. Nedá sa odpísať všetkým, lebo je toho strašne veľa a plus tu s babami som. Takže fakt, vnímam to, ďakujem všetkým od srdiečka veľmi pekne a užite si tento deň tak krásne, ako ja," odkazáala Zuzana svojím priaznivcom v príbehu na Instagrame, kam nezabudla pripísať: „Oficiálnu oslavu mám 3.7. a to ešte len bude bašavel. 70 ľudí!" A to už znie minimálne ako oslava polstoročnice a nie 29. narodenín.