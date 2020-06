Desivý zážitok kamarátky Zuzany Plačkovej: Nadávky, vyhrážky a útok... Skončila v nemocnici!

Bol prvý júnový utorok, krátko po poludní a Jeanette, ktorá je veľmi dobrou kamarátkou instakráľovnej Zuzany Plačkovej, bola nič netušiac vo vlastnom obchode so svojou mamou. Ako odznelo v reportáži TV JOJ v spravodajskom bloku Krimi novín, muž najprv zbadal mamu obete Máriu, ktorej sa vypytoval na majiteľku butiku. Keď Jeanette vyšla von, začal sa horor. „On na mňa začal vykrikovať. Začal nadávať strašne škaredo a povedal, že budem slepá. Že on sem za to prišiel, že budem slepá,“ opísala v reportáži zážitok podnikateľka. Páchateľa nepoznala, maskoval sa kapucňou a okuliarmi.

Kamarátku Zuzy Plačkovej Jeanette napadol v jej obchode muž. Zdroj: TV JOJ

Viac než o seba sa však blondínka bála o mamu, ktorá ju chcela brániť. „Ja som sa bála, že jej ublíži. Nevedela som, že ma ide obliať. Nechápala som ani, prečo mi hovorí, že mám byť slepá,“ povedala na kameru obeť útoku. Neznámy muž na ňu vylial acetónovú farbu na betón. Jeanette môže ďakovať svojmu reflexu. Rukou si stihla chrániť oči a tak farba skončil len na vlasoch, oblečení a ruke. Kamarátku Zuzy Plačkovej incident poriadne vydesil, a to natoľko, že podľa informácii joj.sk skončila v nemocnici.

Aj sama obeť sa prihovorila svojím zákazníčkam krátko po útoku. „Ahojte dievčatá, prepáčte, že ja dnes takto, ale niekto sa mi pokúsil veľmi ublížiť, prišiel ku mne do obchodu, vykrikoval mi, aby som už nikdy nevidela a chcel mi vypáliť oči farbou. Takže dneska to bol pre mňa najstrašnejší deň v živote, ale ešte raz som sa narodila,“ vyjadrila svoje pocit Jeanette Pivovarči.

Celá situácia nenechala chladnou ani Zuzanu Plačkovú. „Toto k*rva kde sme, aby ťa napadli vo vlastnom obchode a vyhrážali sa ti, že oslepneš a vyleje na teba k*kot acetónovú farbu!!! Dúfam, že sa príde na to, odkiaľ fúka vietor a dopátra sa spravodlivosť!!!“ rozčúlila sa influencerka na Instagrame. Snáď sa páchateľ čoskoro nájde, prípad už má v rukách polícia a rieši ho ako trestné činy vyhrážania a ublíženia na zdraví.