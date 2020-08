Nečakaná STOPka pre Plačkovú: Mala sa kúpať v mori… Nepustili ju do lietadla!

VIEDEŇ - Zuzana Plačková (29) je známa tým, že doma dlho neobsedí. Vždy, keď má možnosť, zbalí si kufre a ide si užiť dovolenku pri mori. Inak to nebolo ani v pondelok. Horúce slnečné lúče na pláži si chcela užiť v spoločnosti svojej rodinky. No nikam neodleteli - vo Viedni ich nepustili do lietadla!

Na Topkách sme pred týždňom písali o Slovákoch, ktorých na letisku vo Viedni otočili domov. Partia dovolenkárov sa tešila na oddych v Grécku, no nevpustili ich do lietadla. Dôvodom bol formulár, ktorý je podmienkou vstupu do krajiny. Ten síce mali vyplnený, no nesprávne.

Dovolenkový horor! Slovákov nepustili do lietadla kvôli smišenej drobnosti: Už sa mali kúpať v Grécku

„Aj moji dvaja známi majú smolu. Namiesto čísla letu zadali číslo rezervácie a poslali ich preč. Letím bez nich,“ povedal pre Topky.sk Peter. „Chyby sa nedajú opraviť a ľudí normálne posielajú domov, že neletíte. Len kým som čakal ja, tak do lietadla nepustili aspoň 9 ľudí,“ opísal nám čitateľ.

No a takúto skúsenosť má najnovšie aj Zuzana Plačková. Deň pred svojimi meninami plánovala ísť s rodinkou do Grécka. V poslednom období tam bola už dvakrát, takže presne vedela, ako to pred vstupom do krajiny funguje. Nepozornosť však spôsobila, že aj ju pred bránami lietadla otočili domov.

„Nepustili nás do Grécka... Lebo zlé číslo letu som mala zapísané na vstupe do Grécka,“ podelila sa so svojimi fanúšikmi na Instagrame Plačková. Tej teraz nezostáva nič iné, len kúpiť nové letenky pre celú rodinu. „Nové letenky, nové vypisovanie kódov a letíme buď zajtra alebo pozajtra,“ podelila sa o nepríjemný zážitok Plačková.

Tá sa spolu so svojimi najbližšími nevrátila do Bratislavy, ale rozhodla sa na nové lety počkať v hoteli vo Viedni. „Takže dávajte si na to fakt pozor, lebo nedovolia vám proste odletieť. Nemáte šancu,“ upozornila všetkých Plačková.