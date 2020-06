FOTO Plačková sa zahrala na kozmetičku: Spálila si tvár... Akoby som mala lepru!

BRATISLAVA - Preboha, to čo so sebou porobila?! Zuzana Plačková (29) je známa tým, že si dáva na svojom výzore záležať. Pravidelne navštevuje manikérky, pedikérky, kaderníkov... Ale prečo v tomto prípade kozmetičku vynechala? Rozhodla sa, že chemický píling si spraví sama. To však robiť nemala. Úplne si spálila tvár - vyzerá, akoby mala lepru!

Zuzana Plačková sa so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach delí o každú zaujímavosť zo svojho života. Preto, keď sa jej stala táto nehoda, nemohla si ju nechať pre seba. Napokon, jej následky sú dosť viditeľné, a tak by sa buď musela minimálne týždeň skrývať alebo by na to jej sledovatelia aj tak prišli.

Plavovláska sa totiž v uplynulých dňoch zahrala na kozmetičku a sama si urobila chemický píling. No radšej si to mala dvakrát rozmyslieť. So silnou chemikáliou zjavne nezaobchádzala bezpečne a dopadla zle... Na viacerých miestach jej to viditeľne spálilo tvár.

Zdroj: Instagram Z. P.

„Mohla som si takto spáliť tvár, do p*če? Jak keby som lepru mala. Prisahám, že už nikdy v živote si nebudem robiť sama chemický píling,“ napísala k záberu svojej zničenej tváre Plačková. Pritom podobná nehoda s agresívnym pílingom sa jej stala aj pred dvomi týždňami.

Zuzana Plačková si na tvári spôsobila dve veľké popáleniny. Zdroj: Instagram Z. P.

Ktovie, prečo sa Zuzana, ktorá rozhodne netrie biedu, radšej nezverila do rúk skúseným kozmetičkám, ale riskovala sama. Jedno je však takmer isté - viackrát už takúto blbosť neurobí.