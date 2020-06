Exmarkizáčka podstúpila ďalší zákrok: Najprv prsia a teraz... Nechala si upraviť tvár!

KOŠICE - Po tom, čo sa otvorili hranice, tak už aj exfarmárka Nicoletta Tóthová (25) môže opäť ísť späť do práce do Rakúska. Ešte pred odchodom si však stihla odskočiť na zákrok. Kým pred dvomi mesiacmi si nechala urobiť prsia, tentoraz si dala upraviť tvár.

Markizáčku z reality šou Farma si ľudia môžu pamätať aj vďaka jej silnému hlasu a vzťahu s Robinhom, ktorý sa však už stihol aj rozpadnúť. Krátko po rozchode si ľahla Nicoletta Tóthová pod nôž a nechala si urobiť nové prsia. Tie jej spôsobovali poriadne bolesti a nevedela ani poriadne spať.

Nicoletta Tóthová si nechala zväčšiť prsia. Zdroj: Instagram N.T.

Exfarmárka sa však nechala opäť vylepšiť. Tentoraz si dala zúžiť tvár a stihla to len tak-tak pred odchodom späť do Rakúska za prácou. „Pán doktor mi robil tvár. Možno ste si všimli, možno ste si nevšimli. Nechcela som nič extra, nechcela som si dávať ani kontúru, ktorú má každá jedna žena – v podstate odseknutú tvár, to som nechcela," povedala Nicoletta.

Jediné, čo ju však trápi je dvojitá brada, ktorú si však odmieta dať odstrániť. Podľa nej je to zbytočné. „Je to podľa mňa proste zbytočné. Buďme také, aké sme. Ja som chcela iba trošku zúžiť, aby som nemusela filtre používať stále," tvrdí exfarmárka, ktorá si vlastne poriadne protirečí. Ženy majú byť také, aké sú a vypustí to z úst žena, ktorá má urobené prsia a zúženú tvár.

Fanúšikovia jej to však zrejme žerú a jej základňa followerov stále narastá. Práve im sa pochválila s novinkou, že sa nechala vylepšiť. „Nemôžem sa smiať, lebo to mám strašne tvrdé. Trošku to bolí, takže preto tak rozprávam, ako rozprávam," ospravedlnila sa v príbehu na Instagrame.