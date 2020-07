Trestné oznámenie na markizácku exfarmárku: Žije v Rakúsku a doma... Idú jej po krku policajti!

Exfarmárka pracuje v Rakúsku, no o svojich problémoch na Slovensku otvorene porozprávala na sociálnej sieti Instagram. „Neviem, aký na to mal dotyčný dôvod alebo vlastne ani nie dôvod, ale načo? S akým účelom - či chce nejaké ospravedlnenie alebo nejaké peniaze odo mňa alebo proste... Neviem. Nahodím vám to a urobte si vlastný názor, či je to normálne,“ uviedla svojich fanúšikov do problematiky Nicoletta.

Vo zverejnenej komunikácii so známou sa jej priaznivci dozvedeli, že nejaký muž na ňu podal trestné oznámenie. „Prepáč, že ruším. Ja len, či už sa k tebe dostalo, že *** bol na teba podať trestné oznámenie. Akurát mi to manžel včera rozprával, že bol na polícii. Ak by si to náhodou zverejňovala, poprosím bez mena,“ napísala Nike istá pani.

Muž, ktorý podľa týchto informácií podal na exfarmárku trestné oznámenie, tak mal urobiť v stredu ráno v Bardejove. „No, ja kebyže som na jeho mieste, tak sa určite prepadnem pod zem, kebyže som ja chlap a keby som niekoho v minulosti miloval a mali dvaja spolu niečo odžité, tak toto neurobím, ani keby mi nožom ublížila alebo hocičím, niečím najhorším na svete, tak moja hrdosť by mi to nedovolila,“ okomentovala Nika situáciu.

Identita muža, ktorý sa rozhodol nahlásiť Nicolettu na políciu, je neznáma. No všetko nasvedčuje tomu, že by to mohol byť jej bývalý priateľ z Farmy Martin Mihálik alias Robiňo. Práve on pochádza z Bardejova, kde bolo podľa správ trestné oznámenie podané. Sedí aj informácia o tom, že tvorili pár a milovali sa. Navyše, po rozchode mala dvojica otvorený konflikt cez sociálne siete.

