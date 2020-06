Nová Superstar Barbora Piešová si poriadne švihla: 3 týždne po víťazstve vyrukovala s TÝMTO!

Barbora Piešová pred tromi týždňami získala najväčší počet sms hlasov a zvíťazila v šou Superstar. Stala sa tak šiestou federálnou víťazkou a už má na svojom konte aj vydaný album a dokonca aj novú skladbu.

Barbora Piešová už stihla vydať album Superstar. Zdroj: TV MARKÍZA

Hudba pre mladú umelkyňu nie je žiadnou neznámou a už pred šou naspievala hneď niekoľko songov. V piatkovom Teleráne predstavila svoju novú skladbu Dážď. „Väčšinou je to tak, že človeku utkvie nejaká metafora v hlave, ktorú si vymyslí a vlastne na základe jednej vety ja dokážem už vyskladať celú pieseň. Tá jedna veta, ako je napríklad v tej piesni „dážď k nebu nestúpa“, tak o tom to je, že ten život vždy nie je taký, aký chceme. Niekedy by sme možno chceli, aby ten dážď išiel zo zeme hore, ale nemôže. A je fajn sa s tým zmieriť, zobrať to, čo máme a čo je k dispozícii,“ prezradila v rannej relácii Markízy, ako vznikajú jej pesničky. Inšpiráciu pritom berieš zo života.

Nová pieseň však nie je jedinou novinkou. Krátko po šou už uzrel svetlo sveta aj Barborin album Superstar. Vydala ho rovnako ako Tereza Mašková či Sabina Křováková a obsahuje skladby, ktorými ohúrila počas súťaže. Na jej debutový album si budeme musieť zrejme ešte chvíľu počkať, no pri tom koľko piesní už naspievala a na ďalších pracuje, to možno bude čo nevidieť.