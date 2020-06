Víťazka Superstar Barbora Piešová: Najprv finančná odmena za tangá a teraz... Nahé fotky od žien!

PORUBA – Už to budú dva týždne, čo sa Barbora Piešová (19) zžíva s novou úlohou. Víťazstvo SuperStar jej prinieslo nielen zaujímavý finančný obnos, popularitu a množstvo nových fanúšikov, ale aj príliv všakovakých indivíduí, ktoré jej vypisujú. Jeden muž jej ponúkol finančnú odmenu za tangá, no nájdu sa aj ženy posielajúce jej nahé fotky a videá!

Do Superstar prišla ako šedá myška s vlastným, pre ňu prirodzeným chlapčenským štýlom. Počas šou z nej urobili poriadnu šupu a tak aj napriek jej návratu k mikine, šiltovke a teniskám, zažíva záujem mnohých mužov. Barbora Piešová dokonca dostala bizarnú otázku i ponuku na odkúpenie tangáčov.

„Jeden pán mi napísal, čo by som s ním urobila, keby bol pstruh. Je to nejaká úchylka. Napísala som mu, že ryby nejem. Ďalší písal, nech mu pošlem tangá, že mi za ne dá tristo eur. Keby som ich mala veľa, je to biznis. Tri za týždeň a máš výplatu. Aj o ponožky už bol záujem,“ prezradila pre týždenník Šarm.

Medzi fanúšikmi sa však nájdu aj veľmi odvážne ženy. Hoci by človek čakal, že jej budú posielať svoje obnažené prirodzenie a telá muži, Barbora priznala, že vo väčšej miere tak robia ženy. Vo všeobecnosti ju však takéto správanie poriadne prekvapuje. „Skôr chodia babské fotky. Ženy sú veľmi odvážne. Pošlú fotku alebo video a ja si hovorím: Dievča, ty nemáš pud sebazáchovy. Veď ja to môžem zverejniť. Nech tí ľudia rozmýšľajú. Aj ja môžem byť chorá a zneužiť to, zničiť im život. Nespravím to, samozrejme, len sa nad tým zasmejem a vymažem to,“ hovorí tohtoročná víťazka speváckej šou.