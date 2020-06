Superstar Barbora Piešová takmer prišla o život: Zachránil ju otec!

Od poslednej májovej nedele jej popularita poriadne stúpla a ľudia sa o ňu viac zaujímajú. Získala titul Superstar a slušný balík peňazí. Barbora Piešová z Prievidze teraz behá z jedného rozhovoru na druhý a do svojej relácie ju zlanáril aj Matúš Krnčok. V relácii #tbt ju vyspovedal, aby verejnosti priblížil život vychádzajúcej hviezdy. A práve tu sa dozvedel, že mladej speváčke šlo doslova o život.

Markizák sa Barbory pýtal na spomienku či zážitok z detstva, ktorý jej utkvel v pamäti. Hoci víťazka šou si na to veľmi nespomína, keďže bola ešte dieťa, prezradila, čo jej hovorili rodičia. „Sused mi dal hašlerku, ja som mala asi tri roky, nepamätám si to, hovorili mi to naši, ale dal mi hašlerku a ja som sa s ňou skoro zadusila,“ prezradila speváčka, ktorej život zachraňoval otec, a to skutočne zaujímavým spôsobom. „Tatko ma vraj chytil za nohy a so mnou triasol, až kým zo mňa tá hašlerka nevypadla. Ale neviem, či to je pravda, to mi hovorili. Ale ak hej, tak som dosť štýlová,“ opísala záchranu Baša. A ako zhodnotil aj samotný moderátor, brunetkin otec to riešil poriadne štýlovo.