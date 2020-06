Tajomstvo ich vzťahu: Filip Tůma prezradil, ako zbalil Nelu... TOTO jej vyviedol rovno na nakrúcaní!

BRATISLAVA - Nela Pocisková (29) a Filip Tůma (42) tvoria pár už dlhé roky. Dvojicu, ktorá má dve spoločné ratolesti - synčeka Hektora (4) a dcérku Lianu (2), spojilo nakrúcanie Búrlivého vína. Práve tam to medzi dvojicou začalo poriadne iskriť. Teda aspoň podľa toho, čo herec a operný spevák najnovšie prezradil v šou LVL Lama so Sajfom...

„Ja som ju vnímal nejako, lebo veď to sa nedalo, ju nevnímať. Ale nikdy som nad ňou nepremýšľal ako nad budúcou matkou, napríklad. A potom sa zrazu naše cesty stretli v Búrlivom víne,” povedal Filip moderátorovi Sajfovi, keď sa zaujímal, ako sa s matkou svojich detí dal dokopy. Štartovacou čiarou boli práve scény, kde sa románik vyvinul medzi ich seriálovými postavami.

Filp Tůma Sajfovi prezradil, ako sa s Nelolu dali dokopy Zdroj: Youtube/LvlLama

Vtedy totiž prišli na rad aj intímnejšie scény. Medzi nimi bozkávanie, počas ktorého vraj Filip urobil niečo, čo Nela rozhodne nečakala. „Mali sme spolu prvé scény, kde sme sa museli bozkávať. A v tom bozkávaní je to vždy trápne. Nelka tvrdí, že som jej strčil jazyk do úsť. Ale inak ja si to vôbec nepamätám, nezdá sa mi, že by som bol také hovado,” uviedla hviezda markizáckych Oteckov s tým, že bozkávačky nakrúcal aj predtým a nikdy nič také neurobil.

Nech to už bolo akokoľvek, postupne sa medzi nimi vyvinuli silné vzájomné sympatie, jednoduché to ale nemali. „Takže tak sme začali, ale to nebolo tiež hneď. Toto bolo veľmi dlhé obdobie, pretože ani Nelka nevedela, či áno, či nie, ktorým smerom a ako. Potom som zase ja nevedel, to bolo také... Bolo to veľmi, veľmi obtiažne lámanie,” povedal Filip, pričom jeho fanúšikovia si určite spomínajú na moment, kedy sa po niekoľkých mesiacoch rozišli, no potom sa dali opäť dokopy a spolu sú až dodnes.