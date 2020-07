Najrozkošnejšie VIDEO Pociskovej Lianky: Je jasné, po kom to dieťa je!

BRATISLAVA - Nela Pocisková (29) je na sociálnej sieti Instagram len od začiatku roka, no je na nej čoraz aktívnejšia. V týchto dňoch zverejnila napríklad video, ktoré zachytáva jej dcérku Lianku (2). A ide azda o najrozkošnejšie zábery vôbec. Pozrite, je úplne jasné, po kom to dieťa je!

Nela Pocisková ešte pred pár mesiacmi nemala Instagram a dnes patrí k aktívnym influencerom. Na svojom profile má viac ako 30-tisíc sledovateľov a tých pravidelne informuje o novinkách zo súkromného, ale aj pracovného života.

Len pred pár dňami napríklad do príbehu zavesila video svojej len dvojročnej dcérky Lianky. Dievčatku síce do tváre vidno nebolo – na to si herečka dáva veľký pozor – ale Nelini priaznivci si naplno mohli vychutnať jej milé spevácke vystúpenie.

Lianka predviedla detskú pesničku Prší, prší a hneď je jasné, že dcéra Nely Pociskovej a Filipa Tůmu zdedila len to najlepšie a zrejme pôjde v šľapajach svojich slávnych rodičov. Veď pozrite sami, nič rozkošnejšie ste dnes rozhodne nevideli!