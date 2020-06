Známy slovenský moderátor priznal vážne psychické problémy: Chodím na terapiu!

Psychické problémy, trauma, depresia – to všetko môže priviesť ľudí k odborníkom na terapiu. A stále je to zrejme ten lepší prípad, pretože vtedy sa trpiacemu dá pomôcť. Horšie však je, ak to človek v sebe dusí a akúkoľvek podporu odmieta. Vtedy môžu ľudia s labilnejším zdravím dospieť až k tomu, že si siahnu na život. Túto tému otvoril svojím príspevkom na Instagrame Michal Sabo, ktorý svojim fanúšikom priznal, že chodí na terapie.

Moderátor Michal Sabo otvorene priznal, že navštevuje terapie. Zdroj: Instagram mxsabo

„Volám sa Michal a chodím na terapiu. Taká je pravda. Nechodievam na ňu už tak často, ako som chodieval kedysi, ale chodievam. Preventívne. Lebo aj zub, keď vám vyvŕtajú, tak tú plombu treba kontrolovať. Aj na STKčku s autom ideme pravidelne. Aj hodinky treba raz za čas nanovo nastaviť. A keď sa takto staráme o veci, je nepomerne dôležitejšie starať sa o seba. Nielen o fyzično, aj o mentálno,“ napísal k fotografii na sociálnej sieti.

Followerom odhalil aj to, čo stálo za zlomením jeho duševnej pohody. „Všetko sa to začalo, keď mi nečakane zomrel otec. Okrem traumy zo straty rodiča, som sa zľakol toho, že som bol zrazu „hlavou rodiny". Svoje spravila kariérna neistota, pocit vyhorenia a zároveň nešťastia, keď som chcel byť kdekoľvek inde - len nie na Slovensku. Paradoxne, doma som sa cítil ako vo väzení. Opil som sa týmto ôtemným” koktejlom a keď som sa začal zajakávať, vedel som, že je zle. Koktajúci moderátor? Uznajte sami,“ píše Michal, ktorý vyhľadal pomoc a dnes je vďačný, že to zažil. Naučil sa vďaka tomu dešifrovať svoje myšlienky, naučil sa rozoznať, kedy na neho prichádza úzkosť aj to, čo má vtedy urobiť.

Michal Sabo otvoril v podcaste pálčivú tému, avšak hovoriť o nej treba. Zdroj: Vlado Anjel

Problém, o ktorom sa bežne verejne nehovorí a ešte stále sa tabuizuje, rozobral vo svojom podcaste. „Pre mňa je toto veľmi osobné a najnáročnejšie rozprávanie a najnáročnejšie nahrávanie, ktoré som v podcastoch doteraz zažil, lebo úprimne, 4 dni mi počas pandemickej karantény vydržalo byť doma zavretý medzi 4 stenami spať, čítať knižky, pozerať Netflix, cvičiť jógu, meditovať o živote a na piaty deň sa ma reálne zmocnila úzkosť. Možno to bolo tým, že som bol sám, možno to bolo tým, že bolo po voľbách, kedy som intenzívne produkoval tento podcast. Cítil som únavu materiálu, bolo mi jasné, že na vysnívanú dovolenku na Bali neodletím. Na piaty deň som ráno vstal a okamžite som musel ísť do prírody objímať stromy, lebo naozaj mi bolo úzko. Tak úzko, ako už dlho nie. Ja našťastie s týmito svojimi temnotami po rokoch terapií viem akosi pracovať, ale popravde, neviem si predstaviť, aké príbehy napísala krízová linka,“ začal rozprávanie o pálčivej téme, ku ktorému si pozval psychológa Mareka Madra.

Mnohí sa zrejme začudujú, prečo sa rozhodol otvoriť tak citlivú tému a prezradiť o sebe, že mal psychické problémy, že trpel depresiou, navštevoval odborníka a stále si odbehne na terapiu. Jeho dôvod je prostý. Chce pomôcť ľuďom, ktorí sú v rovnakej či podobnej situácii. Veľa ľudí mu dokonca o svojich ťažkých osudoch píše.

„V pošte čítam príbehy matiek, ktoré zastihla nepripravené popôrodná depresia a ich vlastné matky sa ich pýtajú, po kom sú také labilné. Čítam príbehy tínedžerov, ktorých rodičia neberú na veľké rodinné oslavy, lebo sa za nich nechcú hanbiť, pretože sa neusmievajú. Čítam príbehy ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na koronu a ich najbližší im prestali dvíhať telefón. Čítam príbehy tých, ktorí volajú o pomoc a v ich tesnej blízkosti sa nenájde nikto, kto by im podal pomocnú ruku. Pretože my to tak v tejto krajine máme. Že nad duševným zdravím visí jedna veľká stigma. Nerozprávame sa,“ šokuje svojím vyjadrením na sociálnej sieti. Túto tému považuje po skončení karantény za priam akútnu. Veď aj čísla hovoria jasne. Lekári totiž evidujú nárast žiadostí o hospitalizáciu na psychiatrických klinikách. Rozhodne by sme k tejto téme nemali byť ľahostajní a to hlása do sveta svojím podcastom aj Michal Sabo.