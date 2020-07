Slovenský moderátor daroval takmer všetko bezdomovcom: Naplo ma z vlastného života!

Nielen markizák Viktor Vincze využíva svoj vplyv prostredníctvom sociálnych sietí na to, aby apeloval na ľudí, nech zmenia svoj život tak, aby boli priateľskí k prírode. Podobnú misiu začal aj Michal Sabo, moderátor rádia Expres, ktorý často zdieľa posty o zbieraní smetí. Tie sa totiž množia obrovskou rýchlosťou, zahlcujú planétu a mnohým je to ľahostajné.

Michal Sabo si uvedomil, že sa dá žiť aj s málo kúskami oblečenia. Zdroj: Instagram M.S.

A nie je to tak dávno, čo začal robiť vlastný podcast Sabo sebou. Aj tam rieši dôležité otázky, ktoré rezonujú na Slovensku či vo svete. Kým počas karantény nastal akýsi útlm nakupovania oblečenia a vystačili sme si s tým, čo máme v skrini, ako sa otvorili obchody, opäť sme do nich nabehli a míňali ako blázni. A pritom nám stačí pár kvalitných kúskov oblečenia, ktoré sa dajú skvele kombinovať. To si uvedomil aj Mišo.

„Pamätám si moment, keď som si žil trochu iný život - býval som v bratislavskom Starom meste, v krásnom podkrovnom byte pri Prezidentskom paláci. Mal som vlastný šatník. A potom ma jedného dňa - pod vplyvom mnohých ďalších vecí - naplo z môjho vlastného života. Presťahoval som sa naspäť do môjho hoodu - do Petržalky,“ začal svoj podcast moderátor týmito slovami.

Množstvo oblečenia, ktoré mal, bolo neúnosné nielen pre jeho šatník, ale aj pre túto planétu. A tak sa rozhodol zmeniť život. Takmer všetko zo svojho šatníka daroval ľuďom, ktorí nemajú strechu nad hlavou, niečo putovalo rodine a priateľom. „Šatník som si so sebou nevzal. 90 percent vecí som pobalil do tých veľkých modrých tašiek, odniesol som ich do nocľahárne pre bezdomovcov, porozdával som rodine, kamarátom, kolegom a začal som nanovo. S roztrhanými džínsami, s prevažne bielymi, ale trošku aj so sivými a s čiernymi bavlnenými tričkami. Mám basic kapsulový šatník, nejaké veci na cvičenie a na doma. A to je všetko,“ prezradil Sabo, ktorému tento štýl maximálne vyhovuje.