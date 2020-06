Malého Jakubka si prišli pozrieť jeho starí rodičia: FOTO z nemocnice!

VIEDEŇ - Dnes ráno sme ako prví informovali o tom, že z Dominiky Cibulkovej a jej manžela Michal Navaru sa stali pyšní rodičia malého Jakubka. Synčeka priviedla na svet tenisová hviezda pred štvrtou hodinou ráno, no a dnes si chlapčeka prišli pozrieť aj novopečení starí rodičia!

Svojho malého pokladu sa už babka s dedkom nevedeli dočkať, a tak sa do Rakúska vybrali hneď, ako to bolo možné. Cibulkovci pred viedenskú nemocnicu dorazili krátko pred pol druhou. Na ich tvárach nechýbal úsmev a pri tejto veľkej príležitosti sa Katarína s Milanom aj patrične vyfešákovali. Zdržali sa približne hodinu a pol, z nemocnice odišlo tesne pred treťou. Celú túto situáciu sa podarilo zachytiť aj nášmu fotografovi, no a pozrite sa, ako vyzeral príchod rodičov bývalej svetovej štvorky. Všetky FOTO nájdete v našej galérii!

Dominiku Cibulkovú prišli do nemocnice navštíviť jej rodičia Katarína a Milan

Katarína a Milan Cibulkovci boli navštíviť svoju dcéru a vnúčika Jakubka Zdroj: Vlado Benko Jr.