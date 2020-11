Jeho nechala doma, ona dovolenkuje: Frajerka slovenského hokejistu sa vystavuje HOLÁ!

Ako Nela minulý týždeň prezradila, dlho váhala, či má ísť na dovolenku sama. Lukáš má totiž hokejové povinnosti a ani kamarátky nemali práve čas letieť s ňou na Maledivy. Nakoniec sa však rozhodla to risknúť. „Nutne som potrebovala priviesť svoj mozog na iné myšlienky a veci, ktoré sa mi momentálne preháňajú hlavou, hodiť za hlavu,” napísala na sieť Instagram.

Nakoniec sa jej podarilo v rezorte stretnúť Čechov, ktorí jej pár dní robili spoločnosť. No po ich odchode zostala úplne sama. A zrejme sa nudila... Aj keď – vystavovanie tela v bielizni, plavkách či v úplnej nahote je Neliným celkom bežným hobby.

A venovala sa mu aj na tejto dovolenke. Pohodila sa na vaňu, spravila 15 pokusov so samospúšťou a potom potešila fanúšikov fotkou, na ktorej má len uterákom prekryté prsia.

Zdroj: Instagram NS

„6-krát som tam bežala na 10-sekundovú samospúšť a hovorím si: No nič, to je márne, nič z toho nebude. A potom... Mám z GoPro tyče také tlačidlo s bluetooth, to držím v tej ruke, ktorú nevidno. Komédia, ale čo, fotka vyšla. Očakávam pochvalu,” opísala v komentároch Nela vznik záberu.

A treba dodať, že pochvál na svoje luxusné telo sa dočkala neúrekom.