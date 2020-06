Plačkovej prepych v hodnote dvojročného platu: Neprajníkov šľahne... Za tieto 3 drobnosti vysolila 30 tisíc eur!

Tí, ktorí Zuzanu Plačkovú sledujú, vedia, že sa rada obklopuje luxusom. Drahé oblečenie u nej nie je ničím výnimočným, len nedávno si zaobstarala auto za 200 tisíc eur, zariaďuje vlastný rodinný dom... A najnovšie sa na sociálnej sieti Instagram pochválila ďalším rozmarom, ktorý si dopriala.

Len pár dní po otvorení hraníc s Rakúskom sa s kamarátkou vydala do Viedne na drahé nákupy. A keď hovoríme drahé, tak tým myslíme sumu, na ktorú by priemerný Slovák musel makať celé 2 roky. S tým rozdielom, že tých 24 mesiacov by nemohol mať žiadne iné výdavky.

Zdroj: Instagram Z.P.

Blondínka si to totiž namierila rovno do predajne Cartier a trochu sa tam rozšupla. „Tak nakoniec som si vybrala tento celý diamantový, aj tento celý diamantový a ešte prstienok, takže mám 30-tisíc eurové narodeniny. Pekné potešenie,“ pochválila sa na sociálnej sieti Plačková.

Konečná suma, ktorú musela na šupu zacvakať, bola 28 780 eur. Ako Zuzana na Instagrame prezradila, šperky si dopriala na svoje 29. narodeniny. „Happy Birthday to me. Level up. Ďalší materiálny sen plný diamantov splnený. Inak dnes nemám narodeniny, až 20.6.“ informovala fanúšikov. O rok oslávi 30-ku a to sa plánuje obdarovať v ešte veľkolepejšom štýle - chce si kúpiť Lamborghini.

Zdroj: Instagram Z.P.